Başkan Zolan: “Güney'e 5 yılda 20 yıllık yatırım yaptık”

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, ilçe programları kapsamında Güney İlçesi'nde vatandaşlarla bir araya geldi. Başkan Zolan, Güney'in temellerinin sağlam atıldığını ve 5 yılda 20 yıllık yatırım yaptıklarını belirtti.

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, ilçe programları kapsamında Güney İlçesi'ni ziyaret ederek, vatandaşlarla bir araya geldi. Güney programına ilk olarak Güney Kaymakamlığı ve Güney Belediyesini ziyaret ederek başlayan Başkan Zolan, daha sonra Güney Merkezde esnaf ve vatandaşlarla buluştu, pazar yerini ziyaret ederek esnafa hayırlı işler diledi. Başkan Zolan, Adıgüzeller, Parmaksızlar, Yenikonak, Aşağıçeşme, Ortaçeşme, Çorbacılar, Kerimler, Çamrak, Haylamaz, Eziler, Koparan, Karagözler ve Aydoğdu mahallelerini de ziyaret ederek vatandaşların dilek ve temennilerini dinledi.

“Güney'in temelleri sağlam atıldı”

Büyükşehir ile birlikte Güney'de yıllardır çözülemeyen, bekleyen sorunlarına el atarak çözüme kavuşturduklarını ifade eden Başkan Zolan, Güney Belediyesi ile birlikte uyum içerisinde çalıştıklarını söyledi. Başkan Zolan, "Güney'de altyapı, yağmur suyu, içme suyu, kanalizasyon hatlarını baştan aşağı tamamladık. Üst yapımızda tamamlanmak üzere. Vatandaşımız artık altyapısıyla, üstyapısıyla Güney'de güzel bir şekilde hayatını sürdürecek. Artık bundan sonra 50-100 yıl bir daha alt yapı çalışması görmeyecek. Güney'in temelleri sağlam atıldı. Artık üste ne yaparsak yakışır" dedi.

“5 yılda, 20 yıllık yatırım”

5 yıllık süre zarfında çok yoğun hizmetlere imza atıldığını aktaran Başkan Zolan, Güney'e 5 yılda, 20 yılda yapılması gereken hizmetleri verdiklerini ifade ederek, “Güneyimize bağlı mahallelerimizde yolların asfaltlanması, mahalle içlerindeki yollara kilit parke taşının döşenmesi, parkların düzenlenmesi, halı sahaların yapılması gibi birçok hizmetleri tamamladık. İnşallah bu süreçte ve önümüzdeki süreçte yoğun bir çalışmayla projelerimize devam edeceğiz. Vatandaşlarımız destek verdiler. Altyapı noktasında çok yoğun çalışma yapıldı ama zorluğun sonu selamet. Zorluğun sonunda güzellik var" diye konuştu.