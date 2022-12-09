Başkan Zolan ilçe programlarına hız verdi

Denizli'de ilçe programları çerçevesinde bu kez Baklan ile kucaklaşan Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Baklan'ın güzelliğine güzellik katmak için gece gündüz demeden gayret ettiklerini söyledi.

İlçe ziyaretlerini sürdüren Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan Baklan ilçe merkezi dışında bulunan 9 mahalleyi ziyaret ederek hemşerileriyle kucaklaştı. Başkan Zolan'ın ilçe ziyaretine Baklan Belediye Başkanı Yusuf Gülsever, meclis üyeleri ve beraberindekiler katıldı. Baklan ilçesinde ilk olarak Beyelli Mahallesi'nde hemşerileri ile buluşan Başkan Zolan, burada yapımı sona yaklaşan Kavaklar-Beyelli Sağlık Evi'nde incelemede bulundu. Başkan Zolan ve beraberindekiler ilçenin Kavaklar, Hadim, İcikli, Konak, Şenyayla, Dağal, Boğaziçi ve Çataloba mahallelerini ziyaret etti. Kısa bir süre önce AK Parti Baklan İlçe Başkanı olarak atanan Tamer Şen ve yönetim kurulu üyelerini ziyaret eden Başkan Zolan, ilçede yapımı devam eden Tarım Meslek Lisesi inşaatında da incelemelerde bulundu.

“Amacımız sizlerin mutluluğunu ve huzurunu sağlamak ”

Baklan ilçe ziyareti çerçevesinde merkez dışındaki 9 ayrı mahallede hemşerileriyle bir araya gelen Başkan Zolan tek tek vatandaşların dertleri ile ilgilendi. İlçe ziyaretleri ile ihtiyaç ve talepleri yerinde görüp hemşerilerinin birebir isteklerini dinlediğini ifade eden Başkan Zolan, “Sizlerle hasretliği gidermek ve sohbet etmek için geldik. Bizim amacımız Denizli ve tüm ilçelerimizde insanlarımızın mutluluğunu ve huzurunu sağlamaktır” ifadelerini kullandı. Pandemi nedeniyle tüm dünyada zorlu bir süreç yaşandığını ve uzun süredir bir araya gelemediklerini anlatan Başkan Zolan, buna rağmen Denizli Büyükşehir Belediyesi ve Baklan Belediyesinin vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak için çalıştığını belirterek, “Baklan'ın güzelliğine güzellik katmak için gece gündüz gayret ettik. Bizlerden desteklerini esirgemeyen tüm vatandaşlarımıza yürekten teşekkür ediyorum” dedi.