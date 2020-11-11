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Başkan Zolan, İzmir depreminin kahramanlarını ziyaret etti

İzmir’de yaşanan depremde arama ve kurtarma çalışmalarına katılan İnsani Yardım Vakfı (İHH) ile Arama Kurtarma Derneği (AKUT)’u ziyaret eden Başkan Zolan, "Bir hayatın kurtulmasına vesile olmak, dünyayı kurtarmak demektir.

İzmir'de yaşanan depremde arama ve kurtarma çalışmalarına katılan İnsani Yardım Vakfı (İHH) ile Arama Kurtarma Derneği (AKUT)'u ziyaret eden Başkan Zolan, "Bir hayatın kurtulmasına vesile olmak, dünyayı kurtarmak demektir. Allah'ım hepinizden razı olsun" dedi.


Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, İzmir'in Seferhisar ilçesinde yaşanan depremin ardından afet bölgesine giderek arama ve kurtarma çalışmalarına katılan İHH ile AKUT Denizli temsilciliklerini ziyaret etti. İlk olarak İHH Denizli Şubesi'ni ziyaret ederek gönüllülerle bir araya gelen Başkan Zolan, deprem bölgesinde arama kurtarma faaliyetlerine katılan ve geçtiğimiz günlerde yaşamını yitiren Özkan Özdemir'i rahmetle andıklarını söyledi. İhtiyaç sahibi vatandaşların yardım çağrısına duyarsız kalmayan tüm gönüllülere teşekkür borçlu olduklarını söyleyen Başkan Zolan, “Gözünüzü kırpmadan depremi duyduğunuz ilk an İzmir'e gittiniz. İnsanlarımıza faydalı olmak, yardımcı olmak, bir canın kurtulmasına vesile olmak noktasında 'imdat' diyene koştunuz. Bir hayatın kurtulmasına vesile olmak, dünyayı kurtarmak demektir. Allah'ım hepinizden razı olsun” diye konuştu.



“Karşılık beklemeden iyilik yapmak bizi biz yapan manevi değerlerdendir”


Başkan Zolan'ın bir sonraki durağı ise AKUT Denizli ekibi oldu. Tamamen gönüllü ve karşılıksız bir şekilde arama kurtarma eğitimi alarak insanlara yardımcı olan herkese teşekkür eden Başkan Osman Zolan, “Bu yardımı karşılık beklemeden gönüllü olarak yapmak, karşılık beklemeden iyilik yapmak bizi biz yapan manevi değerlerdendir. Sizleri tebrik ediyorum. Herkes gücü oranında birbirine sahip çıkmalı, birbirinin yardımına imdadına koşmalı. Kuruluşunuzdan bugüne kadar her felakette karşılıksız yardıma koştunuz. Sizlere teşekkür ediyorum” dedi.

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