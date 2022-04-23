Başkan Zolan, koltuğunu ortaokul öğrencisi Elif'e devretti

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla koltuğunu Atatürk Ortaokulu öğrencisi Elif Yılmaz'a devretti.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Atatürk Ortaokulu öğrencisi Elif Yılmaz, Atatürk Ortaokulu Müdürü Salim Özel ve Denizli İl Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ekici Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan'ı ziyaret etti. Başkan Zolan, ziyarette koltuğunu Atatürk Ortaokulu öğrencisi Elif Yılmaz'a devretti. Başkanlık makamına oturan Elif Yılmaz, çevre temizliği, yeşil alanlar, gezi turları ve çocuklar için özel etkinlikler gibi hayata geçirmek istediği projelerini Başkan Zolan'la paylaştı. Yılmaz'ın birbirinden güzel projelerine tam not veren Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, önerilerden büyük bir memnuniyet duyduğunu belirterek çocuklara yönelik Büyükşehir Belediyesinin Denizli'de gerçekleştirmiş olduğu yatırımlardan bahsetti.

Başkan Zolan'ın oyu Elif Yılmaz'a

Tüm çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutlayan Başkan Zolan, Elif Yılmaz'ı projeleri nedeniyle tebrik ederek, “Gelecekte Büyükşehir Belediye Başkanlığına aday olursan ve bu fikirler devam ederse sana oy veririm" dedi. Milli Eğitim Müdürü Ekici ise kabulden dolayı Başkan Zolan'a teşekkür ederek, Büyükşehir Belediyesinin eğitim yatırımlarından övgüyle bahsetti. Ekici, “Eğitim şehri Denizli diyorsak, Denizli Büyükşehir Belediyesi bunun en güçlü ayağıdır” ifadelerini kullandı.