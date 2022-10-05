Başkan Zolan mahalle toplantılarına devam ediyor

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde Denizli'ye kazandırılan Kayaköy 2. Etap Sosyal Konutlarında hemşehrileriyle buluştu. Başkan Zolan, bir zamanlar başka illere imrenen Denizli'nin bugün başka şehirlerin imrendiği bir hale geldiğini söyledi.

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Kayaköy Mahallesi'nde inşa edilen Kayaköy 2. Etap Sosyal Konutlarında hemşehrileri ile bir araya geldi. Programa Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcıları Ali Aydın ve Ömer Faruk Özer ile daire başkanları ve mahalle sakinleri katıldı.

Başkan Zolan burada yaptığı konuşmada Kayaköy konutlarının hayırlı uğurlu olmasını dileyerek sosyal konutların yapılış sürecini tüm detayları ile paylaştı. Başkan Zolan, bir zamanlar başka illere imrenen Denizli'nin bugün başka şehirlerin imrendiği bir hale geldiğini söyledi. Başkan Zolan, “Denizli'miz nereden nereye geldi. Bir zamanlar başka illere imrenen Denizli'miz bugün başka şehirlerin imrendiği bir şehir haline geldi. Biz onlara imreniyorduk, şimdi onlar ‘biz ne zaman Denizli gibi olacağız' diyor. Şimdi artık Denizli'miz altyapısıyla, üstyapısıyla, yolları, doğalgazı, parkları ve spor alanlarıyla daha ileriye, daha güzele bakıyor” ifadelerini kullandı.

Başkan Zolan'dan birlik ve beraberlik vurgusu

Birlik ve beraberlik içerisinde gece gündüz demeden çalıştıklarını vurgulayan Başkan Osman Zolan, “Başta Cumhurbaşkanımızdan, sebep olanlardan, emek verenlerden Allah razı olsun. Sizlerde güle güle oturun, eşiniz, çocuklarınız ve sevdiklerinizle mutlu bir yuvanız olsun. Allah'ım bölücülere fırsat vermesin. Ülkemiz bir ve bütün olarak kalsın. Düşmanlardan bizi korusun. Yarınımız bugünden daha güzel olsun" diye konuştu.