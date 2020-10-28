Başkan Zolan müjdeledi, Bakan Varank açıkladı

Proje sürecinden yapımının tamamlanmasına kadar bilim, kültür ve sanat merkezi olarak planlanan Büyükşehir Belediyesi Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi'nde bilim merkezi kurulması için ilk aşama tamamlandı. Başkanı Zolan'ın kısa süre önce verdiği müjdeyle ilgili konuşan Bakan Varank, bilim merkezi ile ilgili ön protokolün imzalandığını açıkladı.

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan'ın Büyükşehir Belediyesi Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi'nde bir bilim merkezi kuracakları müjdesiyle ilgili konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, bilim merkeziyle ilgili ön protokolün yapıldığını açıkladı. Bir dizi ziyaret ve program için Denizli'ye gelen Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Denizli'ye müjdelerle geldiklerinin belirterek, "Denizli'de 7'den 70'e herkesin ziyaret edebileceği bir bilim merkezi kuracağız. Tabii ki, çocuklarımızı, gençlerimizi bilime yönlendirmek ancak bu tip faaliyetlerle oluyor. Türkiye'nin her tarafında teknoloji atölyeleri kuruyoruz, bilim merkezleri kuruyoruz. Bugün ki en önemli müjdemiz Denizli'ye kuracağımız bilim merkeziydi. Bununla ilgili ön protokol yapıldı” diye konuştu.

Başkan Zolan TÜBİTAK Başkanı ile protokol imzaladı

Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan ise, Denizli'de bilim, kültür ve sanatın merkezi olması amacıyla 2013 yılında inşasına başlanan Büyükşehir Belediyesi Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi'nin geçen yıl hizmete girdiğini söyledi. Sanat ve kültürün yanında tesisin aynı zamanda bilim merkezi olması için planlandığını, bu kapsamda bir de planetaryum yapıldığını kaydeden Başkan Zolan, geçen ay yaptıkları Büyükşehir Belediye Meclisi toplantısında bilim merkezi kurulması için protokol imzalama yetkisi de aldığını hatırlattı. TÜBİTAK Başkanı Hasan Mandal ile ön protokol imzaladıklarını kaydeden Başkan Zolan, çalışmaların tamamlanmasının ardından Ege'nin en büyük kongre ve kültür merkezinde bir bilim merkezi açacaklarını kaydetti.

"Bilim, kültür ve sanat merkezi olarak planlandı"

Büyükşehir Belediyesi Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi'nin proje sürecinden yapımının tamamlanmasına kadar bilim, kültür ve sanat merkezi olarak planlandığını vurgulayan Başkan Zolan, "Denizlimizde kültür ve sanatın kalbinin attığı tesisimizde bir de bilim merkezi kuruyoruz. Temel astronomi bilgilerinin paylaşıldığı planetaryumu ile de hizmet veren tesisimizde bilimsel çalışmalara imza atmaya, gelecek nesillerimizin gelişimine katkı sağlamaya devam edeceğiz. Şimdiden hayırlı, uğurlu olsun” dedi.

TÜBİTAK 4003 Bilim Merkezi Programı

TÜBİTAK'ın kurduğu bilim merkezleri, farklı yaş gruplarından ve farklı birikime sahip bireyleri bilimle buluşturarak, bilim ve teknolojiyi toplum için anlaşılır ve ulaşılır bir hale getirmeyi ve bilim ve teknolojinin önemini toplum gözünde artırmayı amaçlayan; deneysel ve uygulamalı etkinlikler içeren, ziyaretçilerini denemeye ve keşfetmeye teşvik eden; kamu yararı gözeten merkezlerdir. 4003 Bilim Merkezi Kurulması Destek Programı kapsamda TÜBİTAK, bilim merkezlerinin toplumda bilim kültürünü yaygınlaştırmak için son derece kritik bir rol üstleneceği öngörüsünden yola çıkarak, Türkiye'de bilim merkezlerin kurulmasını ve yıllar içinde sayılarının artırılmasını hedefliyor.