Başkan Zolan, “Ramazan ayının en özel gece ise Kadir Gecesi'dir”

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan yayımladığı bir mesajla vatandaşların Kadir Gecesi'ni kutladı. Kadir Gecesi'nin Yüce Yaradan'ın insanlığa bir rahmet kapısı olarak bahşettiği mübarek bir gece olduğunu kaydeden Başkan Zolan, "Ramazan ayı, dinimizin önem verdiği, sevgi ve kardeşliğin pekiştiği, yardımlaşmanın arttığı müstesna bir aydır. Bu ay içerisinde ki en özel gece ise Kadir Gecesi'dir. Bu önemli günde küslerin barışması, dostların kavuşması ve dünyaya yeniden bir rahmet iklimi ve bereketi ile sonsuz bir huzur ve mutluluğun hâkim olması en büyük dileğimizdir. Tüm dünyayı saran koronavirüs salgınının da bitmesi için bu mübarek gecede ellerimizi Yüce Allah'a açıp dua edecek ve mağfiret dileyeceğiz" ifadelerini kullandı.

Başkan Zolan, şunları kaydetti: "İslam aleminde çok özel bir yeri olan Kadir Gecemiz, Kuran-ı Kerim'in nazil olmaya başlaması vesilesi ile ayrı bir öneme sahiptir. Bu mübarek geceyi idrak ederken; zorda kalanları, yardıma ihtiyacı olanları düşünmeli, onların dertleriyle dertlenmeli, yaralarını sarmamız gerekir. Bu hepimize düşen büyük bir görev ve sorumluluktur. Bu vesilelerle bin aydan daha hayırlı olan bu mübarek gecemizin şehrimize, ülkemize ve tüm insanlığa sağlık, mutluluk ve huzur getirmesini temenni ediyorum."