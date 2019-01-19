Başkan Zolan sömestr tatilinde çocukları unutmadı

Denizli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu tarafından sahnelenen "Keloğlan ve Sihirli Tavuk" oyunu yarıyıl tatili boyunca tüm çocuklara ücretsiz olarak sahnelenecek.

Denizli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu tarafından sergilenen "Keloğlan ve Sihirli Tavuk" adlı tiyatro oyunu 20-23-26-28 ve 30 Ocak'da çocuklara özel ücretsiz sahnelenecek. Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan'ın sömestr tatiline giren öğrenciler için hediyesi olan oyun Çatalçeşme Oda Tiyatrosu'nda sergilenecek. Oyun için alınacak ücretsiz biletler tiyatro.denizli.bel.tr üzerinden e-bilet ile veya gişelerden temin edilebilecek. Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, “ Çocuklarımız karnelerini aldı ve tatilleri başladı. Biz de çocuklarımızın daha verimli bir tatil geçirmeleri için Keloğlan ve Sihirli Tavuk oyunumuzu ücretsiz olarak sahneleme kararı aldık. Bu sayede çocuklarımıza tiyatroyu sevdirmeyi ve kültürel anlamda da kendilerini geliştirmesini istiyoruz” dedi. Oyun, 20-23-26-28 ve 30 Ocak tarihlerinde saat 14.00'de oynanacak.