Başkan Zolan turizmcilerle bir araya geldi

Turizm Haftası dolayısıyla turizmcileri ağırladı. Turizmin Denizli'de 365 gün yaşanması için gayret ettiklerini kaydeden Başkan Zolan, “Bunun için Denizli Büyükşehir Belediyesi olarak tüm kurumlarımızla birlikte çalışıyoruz” dedi.

Denizlili turizmciler, 15 ile 22 Nisan 46. Turizm Haftası etkinlikleri çerçevesinde Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan'ı ziyaret etti. Ziyarete, Denizli İl Kültür ve Turizm Müdürü Turhan Veli Akyol, Pamukkale Belediye Başkan Yardımcısı Gamze Sevgi, Denizli Turistik Otelciler ve İşletmecileri Derneği (DENTUROD) Başkanı Gazi Murat Şen, Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Hüdaverdi Otaklı ve turizm temsilcileri katıldı. Kültür ve Turizm Müdürü Akyol, Turizm Haftası vesilesiyle gerçekleştirecekleri etkinlikleri anlatarak, turizme katkılarından dolayı Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan'a teşekkür etti. Akyol, “Turizm artık, kumdan, denizden, sahilden ziyade sürdürülebilir turizm üzerindedir. Büyükşehir Belediyemizin bu konuda çalışmaları var malum. Kayak, yayla, termal, sağlık turizminde şehrin bütüncül olarak nasıl değerlendirileceği konusunda çalışmalarımız var” diye konuştu

“Turizmi 12 aya yaymak için çalışıyoruz”

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan ise, Denizli turizmi için hep birlikte çalıştıklarını ifade etti. Başkan Zolan, “Turizm şehrimizin ana sektörlerinden birisi. Pamukkale, antik şehirler, termal, sağlık, yayla, kayak, spor, yamaç paraşütü, mağara ve doğal güzelliklerimiz, el sanatlarımız olmak üzere şehrimizin her ilçesi farklı güzellikleri ve turizm açısından farklı imkanları barındırıyor. Amacımız turizmi çeşitlendirmek, belli aylara sıkıştırmadan 12 aya yaymak ve misafirlerimizi en iyi şekilde ağırlayarak güzelliklerimizle buluşmalarını sağlamaktır. Bunun için Denizli Büyükşehir Belediyesi olarak tüm kurumlarımızla birlikte çalışıyoruz” dedi.

“Denizli'mizin güzelliklerini herkese gösterelim”

Denizli turizmi için birlikte çalışmanın güzelliği hakkında konuşan Başkan Osman Zolan, “Denizli'miz turizm yönünde iyi gidiyor. Pandemi sonrasında eski güzel günlere dönüp daha güzel çalışmalar yapmak için gayretlerimiz olacaktır. Turizm Haftamız hayırlı olsun. Bir hafta değil, 52 hafta 365 gün Denizli'mizde turizm olsun istiyoruz. Bu sektörde bulunan yatırımcılar, iş insanları ve esnafımız başta olmak üzere herkes mutlu olsun. Denizli'mizin güzelliklerini paylaşalım, herkese gösterelim” diye ifade etti.