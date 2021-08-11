Başkan Zolan, yangın sebebiyle yarıda kalan ziyaretini tamamladı

Bu süreçte Denizli'de 20'den fazla orman yangını yaşandığını belirten Başkan Zolan, yangınların seferberlik içinde söndürüldüğünü söyledi.

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, geçen hafta Tavas ilçesinde çıkan orman yangını nedeniyle Kale ilçe ziyaret programını yarıda kesmiş, ekipleri koordine etmek üzere yangın bölgesine gitmişti. Geçen haftaki ziyaret programında Kale Belediyesi, AK Parti Kale İlçe Teşkilatı, MHP Kale İlçe Teşkilatı, Kale Esnaf ve Sanatkarlar Odası ve esnafla bir araya gelen Başkan Osman Zolan, ilçe programına kaldığı yerden devam etti. Başkan Zolan ilk olarak Kale Kaymakamı Abdülkadir Şahin'i ziyaret ederek görevinde başarılar diledi.

20'den fazla orman yangını meydana geldi

Başkan Zolan daha sonra Şehit Ömer Halisdemir Tepesi'nde Kaleli muhtarlarla bir araya geldi. Muhtarların istek ve önerilerini dinleyen Başkan Osman Zolan, bu süreçte Denizli'de 20'den fazla orman yangını meydana geldiğini, yangınların Denizli Büyükşehir Belediyesi ve Orman Bölge Müdürlüğü itfaiye ekipleri tarafından başarılı müdahalelerle büyümeden söndürüldüğünü söyledi. Yangınların seferberlik içinde, elbirliği ile kontrol altına alındığını vurgulayan Başkan Zolan, "Allah'ım beterinden korusun. Milletimiz yine bir ve beraber oldu, bu zorluğa da geçit vermedi. Her birine yürekten teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. Başkan Zolan muhtarlarla toplantının ardından Kale ilçesinde çalışan Büyükşehir Belediyesi personeli ile bir araya gelerek dertlerini dinledi.