Başkan Zolan: “Yenilenebilir enerji tüm dünyada büyük bir ihtiyaç”

Türkiye'de 154 belediyenin üyesi olduğu Enerji Kentleri Birliği Meclis Toplantısı, Birlik Başkanı ve Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan başkanlığında Konya'da yapıldı. Yenilenebilir enerjinin tüm dünyada büyük bir ihtiyaç olduğuna dikkati çeken Başkan Osman Zolan, “Enerjide arzumuz kendimize yetebilen bir ülke haline gelmektir” dedi.

Başkanlığını Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan'ın yaptığı Türkiye'de 154 belediyenin üye olduğu Enerji Kentleri Birliği (EKB) 2022 Meclis Toplantısı, Konya'da gerçekleştirildi. Toplantıya, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Abdullah Tancan, Konya Valisi Vahdettin Özkan, Enerji Kentleri Birliği Başkanı ve Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, belediye başkanları, meclis üyeleri ve davetliler katıldı. Konya Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde yapılan toplantının açılış konuşmasını yapan Başkan Zolan, çevre ve yenilenebilir enerji kaynaklarının dünyada gün geçtikçe öneminin arttığına dikkati çekti. Başkan Zolan, "Bu noktada biz de yenilenebilir enerjiye ne tür katkı sağlayabiliriz onun gayreti içindeyiz. Tabii ki enerji üretmek, yenilenebilir enerji üretmek çok çok kıymetli ama onun ötesinde enerji verimliliği konusunda da çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi.

“Enerjide arzumuz kendimize yetebilen bir ülke haline gelmektir”

İklim değişikliği ile ilgili çalışmalar da gerçekleştirdiklerini anlatan Başkan Zolan, "İklim değişikliği eylem ve uyum planları ile ilgili gayretlerimiz devam ediyor. Bu konuda birçok kurum ve hocalarımızla çalışma içerisindeyiz" diye konuştu. Başkan Zolan, konuşmasını şöyle sürdürdü: "Enerji çok önemli ve bugün her olay enerji üzerinden dönüyor. Birçok savaşın direkt ya da dolaylı sebebi enerji. Bir ülke enerji ve gıda ihtiyacını, aynı zamanda savunma sistemlerini milli olarak kendi sağlayabiliyorsa işte tam bağımsız ülke ancak o zaman olur. Ülkemizde yenilenebilir enerji ile ilgili son 10 yılda en üst seviyede çalışmalar yapılmış ve büyük mesafe alınmıştır. Enerjide arzumuz, inşallah kendimize yetebilen bir ülke hale gelmektir" dedi.