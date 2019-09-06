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Başkan Zolan ‘Zabıta Haftası'nı kutladı

Denizli Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı, teşkilatın 193.

kuruluş yıldönümü nedeniyle Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan'ı ziyaret etti.


Denizli Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı, Zabıta Haftası nedeniyle Başkan Zolan'ı ziyaret etti. Ziyarete Tosun, şube müdürleri ve personeli katıldı. Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan zabıta teşkilatının vatandaşların huzuru, sağlığı ve güvenliği adına çalışmalar yürüttüğünü belirterek, fedakarca çalışmaları nedeniyle zabıta teşkilatına teşekkür etti. Zabıtanın çok önemli olduğunu söyleyen Başkan Zolan, “Yaptığınız iş çok kutsal. Toplumun sağlığı, huzuru, güvenliği ve hayatın akışını en iyi şekilde sağlamak için gece gündüz hizmet ediyorsunuz. Allah'ım beraberce, milletimize hizmet etmeyi daim eylesin. Zabıta Haftası hayırlı, mübarek olsun” diye konuştu.

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