Başkan Zolan'dan 5 Aralık mesajı

5 Aralık 1934'te Türk kadınına seçme ve seçilme hakkı vermesinin 86. yıldönümü ve 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü dolayısıyla bir mesaj yayımlayan Başkan Zolan, "Kadının elde ettiği her kazanım ülkemizin medeniyet yolundaki başarısının da göstergesidir" dedi.

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, 5 Aralık 1934'te Türk kadınına seçme ve seçilme hakkı tanınmasının 86. yıldönümü ve 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü nedeniyle bir mesaj yayımladı. Türk milletinin kadim tarihinden beri kadını her zaman baş tacı ettiğini, Hak dini İslamiyet'in de kadına ayrı bir önem verdiğini belirten Başkan Osman Zolan, Denizli Büyükşehir Belediyesi olarak kadınlara yönelik her zaman pozitif ayrımcılık yaptıklarını, eğitimden iş hayatına, spordan sanata kadınların toplumda daha aktif olmaları için sayısız proje hayata geçirdiklerini belirtti. Türkiye'nin aydınlık geleceği için önemli bir adım atıldığını ifade eden Zolan, “Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kadınlarımıza seçme ve seçilme hakkı vermesiyle Türkiye yeni bir döneme girmiştir. Kadınlarımız ülkemizin muasır medeniyetler seviyesine gelmesinde büyük rol oynamış, Türkiye'nin aydınlık geleceği için önemli bir görev üstlenmiştir. Kadının eğitimde, istihdamda ve siyasette elde ettiği her kazanım ülkemizin medeniyet yolundaki başarısının da göstergesidir” dedi.

“86. yıl dönümünü tebrik ediyorum”

Türk kadının başta batı olmak üzere birçok ülkedeki kadınların sahip olduğu demokratik hakları çok daha önceden kazandığını hatırlatan Başkan Zolan, " Bu vesilelerle hayatımıza anlam katan sevginin, emeğin ve fedakarlığın simgesi, kadınlarımızın 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü'nü kutluyor, Türk kadınına seçme ve seçilme hakkı verilişinin 86. yıl dönümünü tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.