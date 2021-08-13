Başkan Zolan'dan AK Parti 20. kuruluş yıldönümü mesajı

AK Parti'nin 20. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımlayan Başkan Osman Zolan, "14 Ağustos 2001'de çıkılan bu kutlu yürüyüş, kökünü güçlü tarihimizden alarak aziz milletimizin emrinde 20. yaşında da aynı aşk, heyecan ve inanç ile huzur ve güvenin adresi olmaya devam ediyor" dedi.

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, AK Parti'nin 20'inci kuruluş yıl dönümü nedeniyle bir mesaj yayımlayarak, 14 Ağustos 2001'in Türk siyasi tarihinde unutulmayacak tarihi günlerden biri olduğuna dikkati çekti. AK Parti'nin 14 Ağustos 2001'de başlayan kutlu yürüyüşü ile dünya siyasi tarihinde bile eşi benzerine rastlanmamış bir toplumsal hareketin kendisi olduğunu ifade eden Başkan Osman Zolan, "AK Parti kuruluşundan bugüne aziz milletimize hizmet etmek gayesini yaşamaya ve yaşatmaya devam ettirmektedir. Cumhurbaşkanımız ve Kurucu Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde; 14 Ağustos 2001'de çıkılan bu kutlu yürüyüş, kökünü güçlü tarihimizden alarak aziz milletimizin emrinde 20. yaşında da aynı aşk, heyecan ve inanç ile huzur ve güvenin adresi olmaya devam ediyor" ifadelerini kullandı.

“Ülkem adına minnet ve şükranlarımı sunuyorum”

Hedeflerin aynı inançla gideceğini belirten Başkan Osman Zolan, "20 yıl önce çıkılan bu kutlu yolculukta, ülkemizi 2023, 2053 ve 2071 hedeflerine aynı inanç, ruh ve kararlılıkla taşıyan Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile tüm yol arkadaşlarına şahsım ve ülkem adına minnet ve şükranlarımı sunuyorum. Milletimizle birlikte büyük ve güçlü, Türkiye şiarıyla yürümeye devam edeceğiz. Bugün aramızda bulunmayan, ebediyete irtihal etmiş tüm kardeşlerimizi ve tüm büyüklerimizi rahmetle yad ediyorum” dedi.