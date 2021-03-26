Başkan Zolan'dan Berat Kandili mesajı

Berat Kandili dolayısıyla bir mesaj yayımlayan Başkan Zolan, “On bir ayın sultanı Ramazan ayının müjdecisi Berat Kandili'nin şehrimize, ülkemize ve tüm insanlığa hayır ve güzellikler getirmesini yüce Mevla'dan niyaz ediyor, bu müstesna geceyi en kalbi duygularımla tebrik ediyorum” dedi.

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Berat Kandili nedeniyle yayımladığı mesajında, ramazan ayının rahmet iklimine adım adım yaklaştıklarını belirtti. Ramazan'ı Şerif'i müjdeleyen Berat Kandili'nin müstesna gecelerden biri olduğunu kaydeden Başkan Zolan, “Berat Kandili, kırılan kalpleri onarma, küslük ve dargınlık duvarlarını yıkma, kin, nefret ve olumsuz duyguları aşma gecesidir. Yüce rabbimin affına ulaşmak adına sosyal sorumluluklarımızın da farkına vararak dayanışma ve yardımlaşma içinde bütün güzellikleri paylaşacağımız mübarek bir günü idrak edeceğiz” ifadelerini kullandı.

“Bu müstesna geceyi en kalbi duygularımla tebrik ediyorum”

Berat Kandili'nin hayırlara vesile olmasını ve salgının bir an önce bitmesini dileyen Başkan Zolan, “Berat Kandili, Allah'ın kullarını hata ve günahlarından beraat ettirdiği gecedir. Bu nedenle biz bu gecenin faziletini iyi kavramalı ve bu fırsatı iyi değerlendirmemiz gerekiyor. Bu mübarek gecede ellerimizi göğe yöneltirken, yüce Allah'tan bu virüsten kurtuluş için de dua edelim. Bu vesileyle, on bir ayın sultanı ramazan ayının müjdecisi Berat Kandili'nin şehrimize, ülkemize ve tüm insanlığa hayır ve güzellikler getirmesini yüce Mevla'dan niyaz ediyor, bu müstesna geceyi en kalbi duygularımla tebrik ediyorum. Tüm hemşehrilerimin Berat Kandili mübarek olsun” dedi.