Başkan Zolan'dan birlik ve beraberlik vurgusu

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, MHP Denizli İl Başkanı Yusuf Garip ile birlikte MHP'nin 19 ilçe başkanını ağırladı. Birlik ve beraberlik içinde olmanın kendilerine güç verdiğini vurgulayan Başkan Zolan, "Ülkemizi, vatanımızı daha ileriye, daha güzele hep birlikte götüreceğiz" dedi.

MHP Denizli İl Başkanı Yusuf Garip ile birlikte MHP Acıpayam, Babadağ, Baklan, Bekilli, Beyağaç, Bozkurt, Buldan, Çal, Çameli, Çardak, Çivril, Güney, Honaz, Kale, Merkezefendi, Pamukkale, Sarayköy, Serinhisar ve Tavas olmak üzere 19 ilçe başkanı Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan'ı ziyaret etti. MHP Denizli İl Başkanı Garip ziyarette yaptığı konuşmada kendilerini ağırlayan Başkan Zolan'a teşekkür ederek, birlik ve beraberlik içerisinde Cumhur İttifakı ruhuna uygun bir şekilde çalıştıklarını vurguladı. Başkan Garip, "Dün ve bugün olduğu gibi bundan sonra da sizinle yol yürüme azim ve kararlılığımızı bir kez daha vurguluyoruz. Tüm ilçelerimizde Cumhur İttifakı bileşenleri olarak 2023 seçimleri ve sonrasında yapılacak yerel seçimler için çalışmalarımızı aşk ve şevkle yürütüyoruz. Bütün ilçe başkanlarımızla bir arada sizinle birlikte olduğumuzu göstermek adına sizleri ziyaret ettik. Bizleri ağırladığınız için teşekkür ederim. Rabbim birliğimizi daim eylesin" diye konuştu.

“Ülkemizi, vatanımızı daha ileriye daha güzele hep birlikte götüreceğiz"

Başkan Zolan ise, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek MHP Denizli İl Başkanı Yusuf Garip ve 19 ilçe başkanı ile yönetimlerine başarılar diledi. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin devlet ve millet sevgisinin Denizli'de de vücut bulduğuna dikkati çeken Başkan Zolan, "Birlikte çıkmış olduğumuz bu hizmet yolculuğunda Allah'ım bizlere güzel hizmetler yapmayı nasip etsin. Sizin nezdinizde bizlere destek veren teşkilatlarınıza çok teşekkür ediyorum. Desteğininiz yanımızda hissetmek bize güç veriyor. Bu birliktelik ülkemizin hedeflerine ulaşması ve geleceğimizin teminatı gençlerimiz açısından çok önemli. Bizler de aynı ruhla, el ele, kol kola aynı yolda yürümeye devam edeceğiz ve ülkemizi, vatanımızı daha ileriye daha güzele hep birlikte götüreceğiz" dedi.