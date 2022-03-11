Başkan Zolan'dan milli şair Mehmet Akif Ersoy'u unutmadı

İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü nedeniyle bir mesaj yayımlayan Başkan Zolan, “Milli Mücadele döneminde ülkemizin dört bir tarafında dalga dalga yankılanan, milletimizin bağımsızlık ateşini alevlendiren İstiklal Marşımız dün olduğu gibi bugün de aynı duygularla söylenmektedir” dedi.

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Milli Mücadele döneminde Türk milletini ayağa kaldıracak, birlik ve beraberliği pekiştirecek bir milli marş gereksinimi duyulduğunu ve 12 Mart 1921'de TBMM tarafından 724 şiir arasından Milli Şair Mehmet Akif Ersoy'un kaleme aldığı İstiklal Marşı'nın seçildiğini anlattı. Milli Şair Ersoy'un kaleme aldığı İstiklal Marşı'nın her dizesinde inanç, iman, cesaret, kahramanlık, bağımsızlık aşkı, vatan ve millet sevgisi dolu olduğuna dikkati çeken Başkan Zolan, “Milli Mücadelenin en zorlu döneminde, aziz milletimizin yeniden şahlanışına vesile olan bu eşsiz eser sonsuza kadar vatanımızın her karış toprağında gururla söylenecektir” ifadelerini kullandı.

"Kahramanlarımızı rahmet, minnet ve şükranla anıyorum"

Ömrünü vatana ve millete adayan Milli Şair Mehmet Akif Ersoy ve tüm eserlerine sahip çıkarak gelecek nesillere aktarmaya devam edeceklerini vurgulayan Başkan Zolan, şunları kaydetti: “Milli Mücadele döneminde ülkemizin dört bir tarafında dalga dalga yankılanan, milletimizin bağımsızlık ateşini alevlendiren İstiklal Marşımız dün olduğu gibi bugün de aynı duygularla söylenmektedir. Bu eşsiz eser Türk milletinin bağımsızlığından asla ödün vermeyeceğinin tescili olmaya devam edecektir. Bu vesilelerle başta Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere vatanımız için kanını döken aziz şehitlerimizi, Milli Şairimiz Mehmet Akif Ersoy'u ve ebediyete irtihal eden tüm kahramanlarımızı rahmet, minnet ve şükranla anıyorum."