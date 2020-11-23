Başkan Zolan'dan Öğretmenler Günü mesajı

Öğretmenlerin tüm zorluklara rağmen eğitim-öğretim için canla başla çalıştığını belirten Başkan Osman Zolan, “Büyük bir özveri ve fedakârlık ile evlatlarımıza emek veren, yarınlarımızın mimarı tüm öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü'nü kutlarım” dedi.

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Milletlerin kalkınması, gelişmesi ve refah seviyelerini en üst seviyeye ulaştırılmasının nitelikli bir eğitim ve öğretmenlerle mümkün olduğu ifade eden Başkan Zolan, “Çocuklarımızın her açıdan iyi yetiştirilmeleri, geçmişimizi layıkıyla idrak etmeleri, medeniyet değerlerimizi özümsemeleri ve kendinden emin sorumluluk sahibi birey olmaları en büyük hedefimizdir. Bizi bu hedefimize ulaştıracak isimlerin en başında ise öğretmenlerimiz gelmektedir” dedi.

“Öğretmenlerimize hepimiz şükran borçluyuz”

Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, “Tüm dünyayı derinden etkileyen pandemi sürecinde bir kez daha anlaşıldı ki, eğitim hayatımızın en önemli ihtiyaçları arasında yer almaktadır. Bu aydınlık meşalesini taşıyan öğretmenlerimize ne kadar teşekkür etsek azdır. Mesai mefhumu gözetmeden çalışan, en zorlu şartlarda dahi mesleklerini sevgiyle icra eden öğretmenlerimiz, her türlü övgü ve takdire layıktır. Gönüllerimizde çok özel bir yere sahip olan öğretmenlerimize hepimiz şükran borçluyuz” diye konuştu.

“Yarınlarımızın mimarı tüm öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü'nü kutlarım”

Denizli Büyükşehir Belediyesi olarak tüm öğretmen ve eğitim çalışanlarıyla birlikte Türkiye'nin muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkması adına çalıştıklarını vurgulayan Başkan Zolan, şunları kaydetti: “Bu vesilelerle Başöğretmenimiz Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, şehadet şerbeti içmiş ve ebediyete intikal etmiş tüm öğretmenlerimize Allah'tan rahmet, hayatta olanlara ise sağlıklı ve uzun ömürler temenni ediyorum. Büyük bir özveri ve fedakarlık ile evlatlarımıza emek veren, yarınlarımızın mimarı tüm öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü'nü kutlarım.”