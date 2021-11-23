Başkan Zolan'dan Öğretmenler Günü mesajı

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e 24 Kasım 1928'de "Millet Mektepleri Başöğretmenliği" unvanının verildiği gün olarak kutlanan Öğretmenler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Öğretmenliğin gücünü sevgiden alan, dünyanın en eski, en kutsal ve en saygın mesleklerinden biri olduğunu vurgulayan Başkan Osman Zolan, "Bu onurlu mesleğin, bilginin üretilmesi, geliştirilmesi ve geleceğe aktarılması sürecindeki öncü rolü her geçen gün daha da büyük önem kazanmaktadır" ifadelerini kullandı.

Büyük Önder, Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, "Milletleri kurtaranlar yalnız ve ancak öğretmenlerdir. Öğretmenden, eğiticiden mahrum bir millet, henüz bir millet adını alma yeteneğini kazanamamıştır" sözlerini hatırlatan Başkan Zolan, "Büyük bir fedakarlık ve özveri ile geleceğimizin teminatı yavrularımızı bir cevher gibi işleyen, onlara iyiyi ve doğruyu gösteren, okuyan, araştıran, milli ve manevi değerlerine bağlı bireyler olarak yetiştiren öğretmenlerimize bir kez daha teşekkür ediyorum" dedi.

Öğretmenlerin dün olduğu gibi bugün de geleceğin mimarı olmaya devam edeceğini kaydeden Başkan Osman Zolan, şunları kaydetti: "Denizli Büyükşehir Belediyesi olarak bünyemizdeki ve şehrimizdeki tüm öğretmenlerimizle beraber güçlü bir Türkiye için çalışmaya devam ediyoruz. Bu vesilelerle başta Başöğretmenimiz Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere ebediyete irtihal etmiş tüm öğretmenlerimize Allah'tan rahmet, hayatta olanlara ise sağlıklı ve uzun ömürler temenni ediyor, Denizlimiz ve güzel ülkemizde görevlerini ifa eden tüm eğitim camiamızın Öğretmenler Günü'nü kutluyorum."