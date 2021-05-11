Başkan Zolan'dan Ramazan Bayramı mesajı

Ramazan Bayramı dolayısıyla mesaj yayımlayan Başkan Osman Zolan, çok daha güzel günlere, hiçbir kayıp vermeden kavuşmak için tüm tedbirlere uyulması gerektiğini kaydederek; "Denizlimizin, ülkemizin ve tüm İslam aleminin bayramını tebrik ediyor, bu mübarek günlerin tüm insanlığa sağlık, barış ve huzur getirmesini diliyorum" dedi.

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Ramazan Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Bayramların mutlulukların paylaşıldığı, birlik, beraberlik, kardeşlik ve dostluk duygularının güçlendirildiği, insanların kaynaşmasına vesile olan müstesna günler olduğunu kaydeden Başkan Zolan, 11 ayın sultanı mübarek ramazan ayını uğurlamanın hüznünü, bayrama kavuşmanın ise sevincini yaşadıklarını belirtti. Korona virüs tedbirleri kapsamında özlem dolu bir bayram yaşanacağını ifade eden Başkan Osman Zolan, çok daha güzel günlere, hiçbir kayıp vermeden kavuşmak için tüm tedbirlere harfiyen uyulması gerektiğini kaydetti. Hemşehrilerinin bayramı rahat ve huzurlu bir şekilde geçirebilmesi için Büyükşehir Belediyesi olarak tüm tedbirleri aldıklarına dikkati çeken Başkan Zolan; “Manevi huzurla idrak ettiğimiz rahmet ve bereket ayı ramazanın ardından, mübarek bayrama ulaşmanın mutluluğunu hep birlikte yaşayacağız. Ancak bu bayram özlem ve sevincimizi, gelecekte daha sağlıklı günlere kavuşmak adına farklı bir şekilde paylaşacağız. Anne ve babalarımızın, akrabalarımızın ve tüm sevdiklerimizin bayramını bu kez telefon veya diğer iletişim araçlarıyla kutlayacağız. Sevdiklerimiz için tedbiri elden bırakmayacağız” dedi.

“Ramazan Bayramı'nı en içten duygularımla tebrik ediyorum”

Ramazan aylarında düzenledikleri mahalle iftarlarını bu yıl korona virüs tedbirleri nedeniyle yapamadıklarını, gelecek yıl tüm hemşehrileriyle yine aynı sofrada buluşmayı ümit ettiklerini ifade eden Başkan Zolan; "Hoşgörünün, birlik ve beraberliğin pekiştiği Ramazan ayımıza Allah'ım tekrar kavuşmayı nasip etsin. Bu duygularla Denizlimizin, ülkemizin ve tüm İslam aleminin Ramazan Bayramı'nı en içten duygularımla tebrik ediyor, bayramın manevi ikliminin tüm insanlığa sağlık, barış ve huzur getirmesini temenni ediyorum” ifadelerini kullandı.