Başkan Zolan'dan Regaip Kandili mesajı

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, mağfiretin, bereketin ve lütfun bol olduğu 3 ayları müjdeleyen Regaip Kandili'nin başta Denizli olmak üzere Türkiye ve tüm insanlığa sağlık, barış ve huzur getirmesini diledi.

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Regaip Kandili dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Manevi hayatımızda ayrıcalıklı bir yeri ve önemi bulunan mübarek üç aylara bir kez daha ulaşmanın mutluluğunu yaşadıklarını kaydeden Başkan Zolan, rahmeti, bereketi ve mağfireti bol olan üç ayların habercisi Regaib Kandili'nin Denizli, Türkiye ve tüm İslam alemine birlik, beraberlik ve hayırlar getirmesini diledi. Üç ayların başlangıcı olan Regaib Kandili'nin öneminden bahseden Başkan Zolan, "Müslümanların en büyük arzusu Allah'ın rızasını kazanmak ve rahmetine ulaşmaktır. Yüce Mevla'mın rızasını kazanmak için bu mübarek gecede ellerimizi semaya açacağız ve bol bol dua edeceğiz. Ülkemizin bekası için, canlarını ortaya koyan aziz şehitlerimiz için, milletimizin birliği ve dirliği için dua edeceğiz inşallah" dedi.

Af kapılarının açıldığı bu mübarek gecede, birlik ve beraberliğin korunarak sevgi, hoşgörü ve kardeşlik duygularının güçlendirilmesi gerektiğini vurgulayan Başkan Zolan, "Bu duygu ve düşüncelerle, başta Denizlimiz olmak üzere, ülkemiz ve tüm İslam aleminin Regaib Kandili'ni ve üç aylarını tebrik ediyor, bu mübarek gecenin şehrimize, ülkemize ve tüm insanlığa rahmet, bereket ve huzur getirmesini yüce Allah'tan niyaz ediyorum" ifadelerini kullandı.