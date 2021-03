Başkanın esnaf ziyaretinde duygusal anlar yaşandı

Denizli'de esnaf ziyaretinde bulunan Merkezefendi Belediye Başkanı ile esnaf arasında duygusal anlar yaşandı. Korona virüs salgını sürecinde Merkezefendi Belediyesinin başlatmış olduğu kampanya sayesinde ayakta kaldığını belirten esnaf gözyaşlarına hakim olamadı.

Merkezefendi ilçe sınırlarındaki esnafları ziyaret eden Başkan Şeniz Doğan, ile esnaf arasında duygusal anlar yaşandı. Geçtiğimiz yıl Ramazan ayında başlatılan ‘İyilik Hareketi' kampanyası kapsamında Hayırseverlerin desteği ile işleri kötü giden esnaftan alınan yemekler ihtiyaç sahibi vatandaşlara dağıtıldı. Böylelikle zor günlerden geçen esnafa can suyu oldu. Bu kampanyadan faydalanan esnaf Serhat Güngül ile Başkan Doğan arasında duygusal anlar yaşandı. ‘İyilik Hareketi' sayesinde ayakta kaldığını belirten esnaf Güngül, “Bu iş yeri ayaktaysa sizin sayenizde ayaktadır. Ramazan ayında yapılan iyilik hareketi kapsamında desteklerden yararlandık. İhtiyaç sahiplerine yemek götürdük. Bu sayede işletmemiz ayakta duruyor. Hem virüs vardı hem işler durgundu. İyilik hareketi bizim gibi küçük işletmelere çok büyük fayda sağladı. Şu an ağlamamak için kendimi zor tutuyorum. Duygularımıza hakim olmaya çalışıyoruz. İyilik hareketinin bize sağladığı fayda ile işlerimiz düzeldi, borçlarımızı ödeyebildik ve işletmemizdeki motorumuzu yeniledik. Bu motorun yarısı sizindir başkanım, çok teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

“Zor günleri birlikte aşacağız”

Merkezefendi Belediyesi'nin kapılarının her zaman açık olduğunu belirten Başkan Doğan, “Birbirimizle dayanışmaya çalışıyoruz. Bu Ramazan ayında da yine iyilik hareketimizi yapacağız. Bu iyilik hareketimiz esnafımız için iyi oluyor ve esnafımıza, sizlere can suyu oldu. Bu zor günleri hep birlikte, dayanışmayla aşacağız. Bir sıkıntınız olduğunda kapımız her zaman açık” dedi.