İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Başkanının odasında dinleme cihazı bulundu

Denizli’de CHP’li Honaz Belediye Başkanı Yüksel Kepenek’in makam odasında ‘böcek’ şeklinde tabir edilen dinleme cihazı bulunduğunu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile duyurdu.

Denizli'de CHP'li Honaz Belediye Başkanı Yüksel Kepenek'in makam odasında ‘böcek' şeklinde tabir edilen dinleme cihazı bulunduğunu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile duyurdu.



Honaz ilçesinin CHP'li Belediye Başkanı Yüksel Kepenek, makam odasında iç hat telefonu içerisinde yerleştirilmiş ‘böcek' şeklinde tabir edilen dinleme cihazı bulunduğunu sosyal medya hesabından duyurdu.


Sosyal medya hesabı üzerinden dinleme cihazının fotoğrafını paylaşan Başkan Kepenek'in açıklaması ise şöyle; “Ahlaksızsınız, şerefsizsiniz, zavallısınız. Bugün makam odasında yaptırdığımız böcek taramasında iç hat telefonunun içine gizlenmiş dinleme cihazı bulunmuştur. Bunu yapan zavallılara sesleniyorum. Ben sesimi tüm Honaz'a ve Türkiye'ye duyurdum. Sizin dinlemenizden ayrıca gurur duydum. Umarım iyi bir şeyler öğrenmişsinizdir. Çünkü buna ihtiyacınız var. Bunlar FETÖ'den öğrendiğiniz yöntemler. Bu bize değer katar.”

BUGÜN NELER OLDU?

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.