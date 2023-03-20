Basketbol bölgesel maçları Denizli'nin ev sahipliğinde yapılacak

Basketbol U16 Kadınlar ile U18 Erkekler müsabakaları Denizli'nin ev sahipliğinde başlıyor. Vali Recep Yazıcıoğlu Spor Salonunda oynanacak müsabakaları tüm sporseverler ücretsiz izleyebilecek.

Türkiye Basketbol Federasyonu'nun Yurt İçi Faaliyetleri programı çerçevesinde düzenlediği U16 Bölge Şampiyonaları'nın fikstürü belirlendi. 6 bölgede Kırmızı ve Beyaz olmak üzere iki farklı grupta düzenlenecek U16 Bölge Şampiyonaları 21-22-23 Mart 2023 tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Denizli'de iki önemli organizasyon

U16 Kadınlar 2. Bölge Beyaz Grup müsabakaları 21-22-23 Mart 2023 tarihlerinde Denizli'nin ev sahipliğinde yapılacak. 6 takımın katılacağı maçların teknik toplantısı sonrası maç fikstürü belli olacak. Müsabakaların oynanacağı Vali Recep Yazıcıoğlu Spor Salonunda hazırlıklar sürüyor. Bu organizasyonun hemen ardından 28-29-30 Mart tarihlerinde ise U18 Erkekler Bölge Müsabakaları yine Denizli'nin ev sahipliğinde oynanacak.