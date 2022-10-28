Basketbol Süper Ligi: Y. Merkezefendi Bld. Basket: 77 - Onvo Büyükçekmece Basketbol: 76

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 5.
haftada Y. Merkezefendi Bld. Basket ile Onvo Büyükçekmece Basketbol karşılaştı. Ev sahibi ekip mücadeleden 77-76'lık skorla galip ayrıldı.
Salon: Pamukkale Üniversitesi
Hakemler: Ali Serkan Emlek, Hüseyin Çelik, Yiğit Gönültaş
Y. Merkezefendi Bld. Basket: Arca Tülüoğlu 10, Andrew Harrison 11, Chad Teron Brown 12, Rogkavopoulos 6, Tomazs Gielo 5, Aaron Von Heidegger 27, Altan Erol 3, Ayberk Olmaz 3, Muhammed Doğan Şenli
Başantrenör: Zafer Aktaş
Onvo Büyükçekmece Basketbol: Jordon Crawford 9, Terrell Harris 6, Saulius Kulvietis 18, Martynas Sajus 12, Demetre Rivers 16, Eray Aydoğan, Metehan Akyel, Can Mutaf 3, Mehmet Fırat Alemdaroğlu, Tayfun Erülkü 12
Başantrenör: Özhan Çıvgın
1. Periyot: 21-23 (Onvo Büyükçekmece Basketbol lehine)
Devre: 41-41
3. Periyot: 56-64 (Onvo Büyükçekmece Basketbol lehine)