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Basketbol Süper Ligi: Y. Merkezefendi Bld. Basket: 77 - Onvo Büyükçekmece Basketbol: 76

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 5.

haftada Y. Merkezefendi Bld. Basket ile Onvo Büyükçekmece Basketbol karşılaştı. Ev sahibi ekip mücadeleden 77-76'lık skorla galip ayrıldı.



Salon: Pamukkale Üniversitesi


Hakemler: Ali Serkan Emlek, Hüseyin Çelik, Yiğit Gönültaş


Y. Merkezefendi Bld. Basket: Arca Tülüoğlu 10, Andrew Harrison 11, Chad Teron Brown 12, Rogkavopoulos 6, Tomazs Gielo 5, Aaron Von Heidegger 27, Altan Erol 3, Ayberk Olmaz 3, Muhammed Doğan Şenli


Başantrenör: Zafer Aktaş


Onvo Büyükçekmece Basketbol: Jordon Crawford 9, Terrell Harris 6, Saulius Kulvietis 18, Martynas Sajus 12, Demetre Rivers 16, Eray Aydoğan, Metehan Akyel, Can Mutaf 3, Mehmet Fırat Alemdaroğlu, Tayfun Erülkü 12


Başantrenör: Özhan Çıvgın


1. Periyot: 21-23 (Onvo Büyükçekmece Basketbol lehine)


Devre: 41-41


3. Periyot: 56-64 (Onvo Büyükçekmece Basketbol lehine)

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