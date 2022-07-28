Başpehlivanlardan Denizli Yağlı Güreşlerine davet

Denizli Büyükşehir Belediyesi, Pamukkale Belediyesi işbirliği ile düzenlediği Denizli Yağlı Güreşleri'ne katılacak olan altın kemerli başpehlivanlar 31 Temmuz Pazar günü Geleneksel Türk Spor Oyunları Kompleksi'nde düzenlenecek muhteşem buluşmaya Denizlili güreş severleri davet etti.

Denizli Büyükşehir Belediyesi ile Pamukkale Belediyesi işbirliğinde 31 Temmuz 2022 Pazar günü Büyükşehir Belediyesi Geleneksel Türk Spor Oyunları Kompleksi'nde gerçekleştirilecek Denizli Yağlı Güreşlerine sayılı günler kala altın kemerli başpehlivanlar düzenlenecek muhteşem buluşmaya Denizlili güreş severleri davet etti. Türkiye'nin önde gelen pehlivanlarının katılacağı Denizli Yağlı Güreşlerinde altın kemer kazanan pehlivanların yanı sıra 500 pehlivan güreşçi şampiyon olabilmek için kıyasıyla mücadele edecek. 31 Temmuz 2022 Pazar günü Büyükşehir Belediyesi Geleneksel Türk Spor Oyunları Kompleksi'nde gerçekleşecek güreşlerde kol bağlayacak olan 2022 Tarihi Kırkpınar Yağlı Pehlivan Güreşleri şampiyonu Cengizhan Şimşek'in yanı sıra altın kemerli başpehlivanlar Fatih Atlı, Recep Kara, Orhan Okulu, Şaban Yılmaz ve Mehmet Yeşil Yeşil'inde bulunduğu başpehlivanlar Pazar günü yapılacak olan güreşler için Denizlilileri davet etti.

Kırkpınar pehlivanları Denizli'ye akın edecek

Başpehlivanların video mesajları Denizli Büyükşehir Belediyesi ve Pamukkale Belediyesi'nin sosyal medya hesaplarından takipçileri ile paylaşılırken, Başpehlivanlar Denizli Yağlı Güreşleri'nde yer alacak olmanın mutluluğunu belirterek Pazar günü gerçekleştirilecek heyecanı yüksek müsabakalara tüm Denizlilileri beklediklerini ifade etti. Öte yandan Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan ile Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, 31 Temmuz 2022 Pazar günü Denizli Büyükşehir Belediyesi Geleneksel Türk Spor Oyunları Kompleksi'nde ücretsiz gerçekleştirilecek “Denizli Yağlı Güreşleri” organizasyonuna tüm hemşehrileri ile buluşacak olmanın heyecanını yaşadıklarını belirterek herkesi bu özel buluşmaya beklediklerini ifade etti.