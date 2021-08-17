Başpehlivanlardan Pamukkale yağlı güreşlerine davet

Pamukkale Belediyesinin düzenlediği Pamukkale Yağlı Güreşleri'ne katılacak olan başpehlivanlar Denizlili güreş severlere davet etti. Altın kemerli başpehlivanlar, “22 Ağustos 2021 Pazar günü Denizli Atatürk Stadı'nda buluşalım” davetini yaptı.

Pamukkale Belediyesi'nin en büyük organizasyonlarından biri olan Pamukkale Yağlı Güreşleri için geri sayım devam ediyor. 22 Ağustos 2021 Pazar Günü Denizli Atatürk Stadı'nda gerçekleşecek olan güreşlere 38'i başpehlivan 500 güreşçi katılacak. Bu önemli organizasyona katılacak olan altın kemerli başpehlivanlar Denizlili güreş severleri Pamukkale Yağlı Güreşleri'ni izlemeye davet etti. Başpehlivanlar, “Pamukkale Yağlı Güreşleri'nde heyecan yüksek olacak. Denizli Atatürk Stadı'nda 22 Ağustos'ta yapılacak olan güreşlerde sizleri tribünlerde görmek bizleri mutlu edecek. İlk kez şehir merkezinde düzenlenecek olan güreşlere katılıp bizlere destek vermeniz bizim için çok önemli. Tüm Denizlili güreş severleri Pazar günü bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

Pamukkale Yağlı Güreşleri'nin hazırlıklarının hızla devam ettiğini belirten Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, “Hafta sonundaki güreşlerimizde büyük heyecan yaşanacak. 500 pehlivan er meydanına çıkacak ve güçlerini gösterecekler. Altın kemerli başpehlivanların da katılacağı Pamukkale Yağlı Güreşleri'ne tüm halkımızı davet ediyorum. Güreşleri takip etmek isteyen vatandaşlarımız güreşlerimizi ücretsiz olarak izleyebilecekler. Denizli Atatürk Stadı bu Pazar tarihi günlerinden birini yaşayacak. O anlara tanıklık etmek isteyen tüm güreş severleri güreşlerimize bekliyorum” dedi.