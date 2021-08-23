Başpehlivanların sağlığı Cerrahi'ye emanet

Pamukkale Belediyesi tarafından Denizli Atatürk Stadyumu'nda bu yıl ilki gerçekleştirilen yağlı güreşlerin sağlık destekçisi Özel Denizli Cerrahi Hastanesi oldu.

Gün boyu süren güreş müsabakalarına izleyici olarak katılmak isteyenler geniş sağlık ve güvenlik önlemleri ile karşılandı. Salgın tedbirleri kapsamında Özel Denizli Cerrahi Hastanesi sağlık ekipleri tarafından misafirlerin ateş ölçümü, HES kodu kontrolleri yapılırken maske ve dezenfektan desteği sağlandı. Yapılan kontroller sonrası stada alınan misafirler, 517 pehlivanın "başpehlivanlık" mücadelesine şahitlik etti. Er meydanında gerçekleşen mücadelenin sonunda başpehlivanlığı İsmail Balaban'ı mağlup eden Ali Gürbüz kazandı.