Baykuşları öldürüp yola attılar

DENİZLİ (İHA) – Denizli'nin Buldan ilçesinde vurulduktan sonra ayak ve kanatları kesilmiş iki adet baykuş, yola atılmış halde bulundu.

Buldan Vakıf alanı üst yolunda 2 gün arayla 2 adet baykuş vurulmuş olarak bulundu. Baykuşları fark eden vatandaşlar, leşleri yakından incelediklerinde baykuşların vurulduktan sonra ayak ve kanatlarından kesilmiş olduğunu gördü.

Yapılanların vahşet olduğunu nitelendiren Ali Demirel, “Birer gün arayla iki baykuş aynı yerde öldürüldü. Yapılanları gördükçe vicdanlarımız sızladı. Bunu yapanlar asla insan olamaz. Doğada bile hayvanlar birbirlerine bu şekilde vahşice davranmazlar. Yazık olmuş hayvanlara” dedi.