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Bayram dönüşü hatalı sollama kazaya neden oldu: 4 yaralı

Kurban Bayramı dönüşü hatalı sollama neticesinde Antalya-Denizli karayolunda meydana gelen trafik kazasında 4 kişi ağır yaralandı.



Kaza, Acıpayam ilçesi Kumafşarı Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Antalya - Denizli karayolu üzerinde bayram dönüşünde oluşan yoğunlukta hatalı sollama neticesinde 2 otomobil çarpıştı. Meydana gelen kazada 4 kişi ağır yaralandı. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara yaptığı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri yol güvenliğini sağlarken yoğun trafik oluştu.


Bayram dönüşü meydana gelen kazada otomobiller neredeyse kullanılamaz hale geldi.

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