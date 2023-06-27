Bayram trafiğine havadan helikopterli denetim

Denizli'de Kurban Bayramı öncesi trafik yoğunluğu havandan helikopterle denetlendi.

Denizli İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü Trafik ekipleri, ‘Kurban Bayramı Trafik Tedbirleri' çerçevesinde yoğunluk oluşan bölgelerde denetimlerini sıklaştırdı. Ekipler kazaların en aza indirilmesi için bayram trafiği yoğunluğunun yaşandığı Denizli - Ankara ve Denizli - Uşak karayollarında helikopter destekli trafik denetimi de gerçekleştirdi. Jandarma ve polis ekiplerinin müşterek yaptığı faaliyette, havadan kural ihlali yaptığı tespit edilen araçlar, uygulama noktasında bekleyen ekiplere bildirildi.

Aynı zamanda ekipler denetim noktasında araçlara da uyarıda bulunarak, trafikte dikkatli olma konusunda kuralların uygulanması gerektiğini hatırlattı. Denetimde kazaların en aza indirilmesi ve sürüler üzerinde olumlu algı hedeflendi.