Bayramda zehir tacirlerine göz açtırılmadı

Denizli'de son bir haftada yapılan eş zamanlı operasyonlarda tutuklanan 11 zehir tacirinden kilolarca uyuşturucu maddesi çıktı.

Denizli'de güvenlik güçleri, bayram boyunca uyuşturucunun önüne geçmek için çalışmalarını sıklaştırdı. Bu çerçevede uyuşturucu madde ticareti yapan, kullanan şahısların tespiti ve yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalarda toplam 105 gram eroin maddesi, 14 gram esrar maddesi, 11 gram metamfetamin maddesi ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi.

Operasyon sonrası "Uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan adli makamlara sevk edilen toplam 11 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.