Bayramı şehitlikte kutladılar

Denizli Yörükleri Derneği, 29 Ekim Cumhurıyet Bayramı'nın 97. yıldönümünü asker ve polıs şehıtliğini ziyaret ederek kutladı.

Şehıtlikte yapılan saygı duruşu okunan İstiklal Marşının ardından yapılan dua ile etkinlik sona erdi. Denizli Yörükleri Derneği Başkanı Yaşar Celal Ceylan, 29 Ekim Cumhurıyet Bayramında şehitleri unutmadıklarını söyledi. Derneğin kuruluşundan ıtıbaren 18 Mart Canakkale Şehitleri Anma gününde ve 29 Ekım'de Asri Mezarlıkta bulunan polıs ve asker şehitliğini ziyaret ettiklerini anlatan Başkan Ceylan, ''Dernek olarak kuruluşumuzdan bu güne beş yıldır her bayramda şehitliğimizi ziyaret ediyoruz. Bu yılda dernek yönetimi ve üyelerimizle birlikte valilik önündeki çelenk sunma töreninin ardından şehitliğimize gittik. Onların aziz ruhlarına dua ettik. Bize bu bayramı armağan eden başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve aziz şehitlerimize şükranlarımızı sunuyoruz. Ruhları şad olsun mekanları cennet olsun. Gazilerimize uzun ömür diliyorum. Gelecek yıllarda da dernek olarak şehitlik ziyaretlerimiz devam edecek. Cumhurıyetimizi sonsuza dek yaşatma azim ve kararlılığıyla Mustafa Kemal Atatürk'ü silah arkadaşlarını şehitlerimizi gazilerimizi saygı şükran ve minnetle anıyoruuz. Cumhurıyet Bayramımızın 97. yılı kutlu olsun. Ne Mutlu Türküm Diyene'' dedi.