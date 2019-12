BBP Genel Ba?kan? Destici'den ?Asgari ?cret' a??klamas?:

B?y?k Birlik Partisi (BBP) Genel Ba?kan? ve Ankara Milletvekili Mustafa Destici, g?ndemdeki s?cakl???n? koruyan ?asgari ?cret' tart??malar? ile ilgili olarak, ?Asgari ?cret y?zde 22.5 oranda artt?r?lmal? diyoruz. Ayn? ?ekilde emekli, memur ve ?al??an maa?lar? da bu ?ekilde artt?r?lmal?d?r. Yani b?t?e ne kadar b?y?d?yse o derece e?it ve adil da??t?lmal?? dedi.

Ba?kan Destici, partisi taraf?ndan Denizli'de ger?ekle?tirilen ?T?rkiye Kucakla??yor Birlikte Bulu?uyor' isimli b?lge toplant?s?na kat?ld?. Parti kurmaylar?n?n da kat?ld??? toplant?da partililere seslenen Ba?kan Destici g?ndeme dair ?nemli a??klamalarda bulundu. Konu?mas?nda ?nce erken se?im tart??malar?na de?inen Destici, erken se?im konusunu ve tart??malar?n? do?ru bulmad?klar?n? ifade ederek, ?Son g?nlerde siyaset konu?uluyor tabi, en ?ok konu?ulan konulardan bir tanesi, sistem tart??malar? ve erken se?im tart??malar?. Biz BBP olarak ba?ta bir kere erken se?im tart??malar?n? do?ru bulmuyoruz. ?lkenin hayr?na da g?rm?yoruz, ??nk? bu ?lke bunun ge?mi?te bedelini ?dedi. Bizde yeni sisteme neden ?evet' dedik, bir sebebi de i?te T?rkiye istikrara kavu?sun, temsili adalet g??lensin diye verdik ve bak?n ?u anda TBMM'ye neredeyse se?ime girmeye hak kazanan b?t?n partiler mecliste temsil ediliyor. Temsil oran? hi? bu kadar y?ksek olmam??t?. E?er bug?n eski sistem olsayd? bu sene se?im olurdu ve h?k?meti y?karlard?. Nas?l biliyor muzunuz? 1997'de ?Refah-Yol' h?k?metini hangi tezgahla hangi oyunla y?kt?larsa ayn? y?ntemle y?karlard?? dedi.

"Zevk i?in bunu yapt?m diyorsa o zaman devlete d??en onun kar??l???n? vermek onu idam etmek"

Konu?mas?nda daha sonra idam tart??malar?na de?inen ve kas?tl? i?lenen su?larda idam?n olmas? gerekti?ini savunan Destici, ?zellikle tecav?z ve cinsel istismar su?lar?nda da su? sabitse kar??l???n?n idam olmas? gerekti?ini ifade etti. Destici a??klamalar?n? ??yle s?rd?rd?:

?Adaletin olmad??? yerde, devlet olmaz. Adaletin olmad??? yerde huzur olmaz, adalet sadece mahkemelerde olmaz, ticarette de adalet, siyasette de adalet, e?itimde de adalet, gelir da??l?m?nda da adalet, adalet toplumun her bir kesimine ve her alanda ger?ekle?mesinin ?nc?s? ve savunucusuyuz. BBP olarak bulundu?umuz g?nden bu yana s?yledim, bundan sonra da s?ylemeye devam edece?im. Bak?n bug?n aile i?i ?iddet, kad?na y?nelik ?iddet, k???k ya?ta ?ocuklar?m?z?n ka??r?l?p tecav?zlere u?ramas?, ?ld?r?lmeleri b?t?n bunlar ahlak ve maneviyattaki eksiklerden meydana gelmektedir. ?nceden tedbir diyorlar ya, ?nceki tedbir nedir? E?itimdir, ?nceki tedbir nedir? Ahlaki g?zelle?tirmek ve insanlar?n ahlak?n? g?zelle?tirmektir. ?nsanlar?n maneviyat?n? kuvvetlendirmektedir. Yoksa her kad?n?n ba??na bir polis dikerek, her ?ocu?un ba??na bir bek?i dikerek bunlar? ?nleyemezsin. Kafalarda bunlar? bitireceksin, d???ncede, fikirde bunu bitireceksin onun i?in biz ahlak, maneviyat ve adalet diyoruz. Ama tabi ki t?m bunlara ra?men, birisi cahilce bizim ?ocuklar?m?za kad?nlar?m?za musallat oluyor ve onlar? ?ld?r?yor. Daha sonra da 'ben bilerek isteyerek zevk i?in bunu yapt?m' diyorsa o zaman devlete d??en onun kar??l???n? vermek, onu idam etmek.?

Program Ba?kan Destici'ye plaket takdiminin ard?ndan bas?na kapal? olarak devam etti.