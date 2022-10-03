Dr. Yavuz Selim Güler, anne sütünün bebekler için yaşamsal öneme sahip olduğunu vurgulayarak, “Bebeğinizi en doğal gıda ile besleyin” dedi.

Ülkemizde, 1-7 Ekim Emzirme Haftası etkinlikleri çerçevesinde anne sütünün önemi ve emzirme konusunda bilgilendirmeler yapılıyor. Denizli Özel Egekent Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Uzm. Dr. Yavuz Selim Güler de, Emzirme Haftası dolayısıyla annelere uyarılarda bulundu.

Anne sütünün bebeklerin ilk 6. aya kadar ihtiyacı olan besin değerini içeren en doğal, ucuz ve ideal besin kaynağı olduğunu söyleyen Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Uzm. Dr. Yavuz Selim Güler, anne sütünün besin değerinin yanında koruyuculuğunun önemine de değinerek; “Anne sütü, içerisindeki koruyucu maddeler sayesinde bebeği, ishal ve solunum yolu hastalıklarından korur. Yine anne sütü ile beslenmiş bebekler astım, alerji ve çocukluk çağı şeker hastalığına karşı daha dirençli oldukları gözlenmiştir” ifadelerini kullandı.

Anne sütünün beslenme kaynaklı oluşabilen sorunlara karşı bebeği koruduğunun altını çizen Uzm. Dr. Güler, anne sütü alan bebeklerde pişik, karın ağrısı, sindirim problemleri ve kabızlığın daha az görüldüğüne dikkat çekti.

Bebeğinizle aranızdaki en etkili iletişim yöntemi

Emzirmenin sadece gıda olarak düşünülmemesi gerektiğine değinen Egekent Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Uzm. Dr. Yavuz Selim Güler, annelere şu tavsiyelerde bulundu:

“Anne ve bebek arasındaki duygusal bağ, bebeğin gelişimindeki en etkili faktörlerden biridir. Bu duygusal bağın kurulmasında en iyi iletişim yolu emzirmedir. Emzirme, bebeği bedensel olarak beslemenin yanında ruhsal ve zeka yönünden de gelişimini arttırmaktadır”

Anne sütünün ilk 6 ayda tek başına bebek için yeterli bir besin olduğunu vurgulayan Uzm. Dr. Yavuz Selim Güler, “Annelerin bebeklerini ilk 6 boyunca anne sütüyle ve sonrasında uygun ek gıdalar eşliğinde en az bir yaşına kadar emzirmelerini tavsiye ediyoruz” şeklinde konuştu.