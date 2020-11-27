Bebek gömüldüğü sanılan mezarlıktan, köpek cesedi çıktı

Denizli'de eşinin mezarlığına ziyarete giden kadın, mezarlığın yanında bulunan bölgede bir battaniyenin etrafının taşla çevrildiğini fark etti. Defin yasak olduğu halde yeni kazılmış ve etrafı taşlarlar örülmüş mezarı görünce bebek gömülmesinden şüphelenerek polis ekiplerine haber verdi. Bölgeye gelen ekiplerin kazdığı mezarın içinden battaniyeye sarılmış halde cansız köpek bedeniyle karşılaştı.

Olay, Pamukkale ilçesi Zeytinköy Mahallesinde meydana geldi. Edinile bilgilere göre, Zeytinköy Mezarlığına vefat eden eşini ziyarete giden yaşlı kadın, eşinin mezarlığının ilerisinde yerde bir battaniye gördü gördü. O yöne doğru ilerleyen yaşlı kadın battaniyenin etrafının taşlarla çevrildiğini fark etti. Yeni definin yasak olduğunu bilen yaşlı kadın mezarın küçük ve yeni yapıldığını anlayınca korktu ve durumu hemen mahalle muhtarına bildirdi. Yaşlı kadının anlattığı olay sonrası Zeytinköy Mahalle Muhtarı Serkan Kar, yaşlı kadının yanına gitti. Mezarın küçük, battaniyenin ve mezarın yeni olduğu iyice anlaşılınca akıllara “birisi acaba bebek mi gömdü?” sorusu geldi.

“Ölü bir köpeğin battaniyeye sarılmış halde cansız bedeni ile karşılaşıldı”

Mahalle muhtarı durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye, olay yeri inceleme ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler savcılıktan alınan izin ile yeni yapıldığı anlaşılan mezarı kazdı. Bir bebek veya çocuk gömüldüğü sanılan noktadan ölü bir köpeğin battaniyeye sarılmış halde cansız bedeni ile karşılaşıldı. Olay sonrası bölgedeki ekipler ve vatandaşlar rahat nefes aldı.

“Ölü hayvanların gömüldüğü özel yerler bulunuyor”

Yaşanan bu durum ve gelişme üzerine Polis hayvan severlere önemli bir uyarıda bulundu. Evlerinde besledikleri hayvanların ölmesi durumunda vatandaşların hiçbir şekilde hayvanların mezarlığa gömülmemesi gerektiğini ifade etti. Bunun için Büyükşehir Belediyesinin aranması gerektiğini belirten emniyet güçleri, barınağın olduğu bölümde ölü hayvanların gömüldüğü nokta olduğunu vatandaşlara hatırlattılar. Böyle bir durumda Büyükşehir'e bağlı ekiplerin ölen hayvanı alarak en uygun şekilde defin ettiğini belirttiler.