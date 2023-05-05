Bekilli, Gençlik Merkezi ve Spor Salonu'na kavuşuyor

Denizli Büyükşehir Belediyesi ve Bekilli Belediyesi işbirliği ile hayata geçirdikleri Bekilli Gençlik Merkezi ve Spor Salonu inşaatında incelemede bulunan Başkan Osman Zolan, Denizli'nin büyükşehir olmasının adından Bekilli'nin kazandığını vurgulayarak, “Bekilli hak ettiğini aldı” dedi.

Denizli Büyükşehir Belediyesi ve Bekilli Belediyesi işbirliği ile Bekilli ilçesine kazandırılan Bekilli Gençlik Merkezi ve Spor Salonu'nun inşası tüm hızıyla sürüyor. Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan yapımı devam eden Bekilli Gençlik Merkezi ve Spor Salonu'nda incelemede bulundu. Başkan Zolan'a Bekilli Belediye Başkanı Mustafa Çoban, AK Parti Bekilli İlçe Başkanı Abdurrahman Akdoğan, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Aydın ve Fen İşleri Dairesi Başkanı Nuriye Çevni ile beraberindekiler katıldı. İnşaatta bir süre incelemede bulunan Başkan Zolan burada yaptığı açıklamada, Denizli'nin büyükşehir statüsü kazanmasıyla birlikte kentin tüm ilçe ve mahallerine hizmet edebilir hale geldiklerini söyledi. Bugüne kadar Denizli'nin dört bir tarafında birçok hizmetin altına imza attıklarını vurgulayan Başkan Zolan, söz konusu yatırımların kentin büyükşehir statüsü kazanmasıyla gerçekleştiğini kaydetti.

“İlçemizin acil sorunlarını çözdük”

Bekilli ilçesinin nüfusu az olmasına rağmen kentin üretim merkezlerinden biri olduğunu vurgulayan Başkan Zolan, “Bekilli'miz, Büyükşehir gelinceye kadar birçok hizmetten mahrumdu. Büyükşehir ile birlikte bu mahrumiyeti gidermek için altyapı başta olmak üzere yollar, kilit parke taşı montajları, atık su arıtma tesisi, su depoları gibi birçok hizmet yaptık, ilçemizin acil sorunlarını çözdük” dedi.

Bekilli ilçesinin uzun yıllardan beri hasret olduğu, özellikle gençlerin talep ettiği Gençlik Merkezi ve Spor Salonu inşaatını yaklaşık 2 ay önce başlattıklarını kaydeden Başkan Zolan, “Denizli'miz büyükşehir olduktan sonra Bekilli kazandı. Bekilli hak ettiğini aldı ve inşallah bundan sonra da almaya devam edecek. Bekilli Belediyemizle, teşkilatımızla ve tüm Bekillili hemşerilerimizle el ele vererek bu hizmetleri yürütüyoruz. Cumhurbaşkanımızın ve bakanlarımızın desteği, Büyükşehir Belediyemiz ve Bekilli Belediyemizin gayretiyle bu hizmetleri yaparak yolumuza devam ediyoruz. Tesisimiz hayırlı ve uğurlu olsun” ifadelerini kullandı.

Bekilli'nin büyük bir eksikliğini giderecek

Bekilli Belediye Başkanı Mustafa Çoban ise Bekilli Gençlik Merkezi ve Spor Salonu inşasının tüm hızıyla devam ettiğini belirterek, tesisin ilçenin büyük bir eksikliğini gidereceğini söyledi. Destekleri nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan başta olmak üzere, hükumet üyeleri ve Başkan Osman Zolan'a teşekkür eden Çoban, “Devletimizden Allah razı olsun. Osman Başkanımızın desteği ile tesisimizi son aşamaya getirdik. Pandemi ve savaş nedeniyle gecikmeler yaşansa da sonuca ulaştık. İnşallah 6 ay sonra Bekilli Gençlik Merkezi ve Kapalı Spor Salonumuzu vatandaşımızın hizmetine açacağız. Şimdiden hayırlı uğurlu olsun” diye konuştu.