Bekilli Meslek Yüksekokulu mezuniyetini coşkuyla kutladı

Törene, Bekilli Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Ali Kaya, Bekilli ilçe protokolü, aka-demisyenler, öğrenciler, öğrencilerin aileleri ve çok sayıda davetli katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması ile başlayan tören, okul öğrencilerinden Tahsin Atlıhan'ın müzik dinletisi ile devam etti. Okul birincisi Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü öğrencilerinden Zeynep Gök konuşmasında bu başarıda emeği olan, hocalarına ve ailesine teşekkür etti. Zeynep Gök ödüllerini almak için sahneye 6 yaşındaki oğlu ile birlikte çıktı.

Törende konuşan Bekilli Yüksekokul Müdürü Doç. Dr. Ali Kaya eğitim-öğretim hayatına 2000-2001 döneminde başlayan okulun bu zamana kadar binlerce öğrenci mezun ettiğini, bu dönem mezunlarında iyi yetişmiş bireyler olarak iş hayatında yerlerini alacaklarından dolayı gurur ve mutluluk duyduklarını ifade etti. Doç. Dr. Kaya'nın konuşmasının ardından Bekilli Belediye Başkanı Mustafa Çoban bir konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından tören dereceye giren öğrencilere diplomaları ve hediyeleri takdimi ve sonrasında mezun olan tüm öğrencilere belgelerinin takdimi ile devam etti. Bekilli Meslek Yüksekokulu mezuniyet töreni, okul bahçesinde gerçekleştirilen kep atma ve günün anısına hatıra fotoğrafı çekilmesi ile son buldu.