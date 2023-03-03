Beklemeye değen kuyruk

Milyonlarca vatandaşın beklediği EYT ilgili düzenlemeleri içeren Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı. Milyonların merakla beklediği düzenleme Resmi Gazetede de yayımlanarak bu gün yürürlüğe girdi. EYT'den yaralanma hakkı kazanan Denizlili vatandaşlar sabah saatlerinden itibaren başvuru işlemlerini yaptırmak için SGK'nın yolunu tuttu. Zaman zaman kuyruk yollara kadar taşarken, vatandaşların mutluluğu gözlerinden okundu.

“1 günde 2 günde bekleriz”

Erken saatlerde geldiklerini söyleyen İbrahim Girgin, “EYT'yi beş yıldır bekliyorum, çok güzel oldu, memnunuz. Sabah erkenden geldik, sıradayız bekliyoruz, işimiz hallolur inşallah” diye konuştu. Mutlu olduğunu söyleyen Mehmet Kaba, “Yaşım 49, 96'dan buyana hizmet veriyorum, şuanda bizim için çok iyi oldu, Allah devletimize zeval vermesin. Kalabalık var ve buda çok normal, 1 günde 2 günde bekleriz. Sabahın erken saatlerinden beri kalabalık var ve beklemeye değer” dedi.

Sıranın fazla olduğunu ifade eden Taner Padem ise “31 yıldır çalışıyorum, devletimizden Allah razı olsun, yasayı çıkardılar. Milletimiz için çok iyi oldu, milletimiz çalışsa bile rahatlayacak. Çok memnunuz, 9'dan beri buradayım o halde bile kalabalıktı, 500 kişiden fazla sıra var” derken, Eyüp Taşkıran ise “30 yıldır bugünü bekliyorum ve o günde geldi. İzdiham yaşıyoruz, emeklilerin tadını çıkarmasını istiyoruz, EYT herkes için iyi oldu, en azından insanlar faydalanır. Allah herkese nasip etsin” diye konuştu.