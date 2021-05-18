Belediye çalışanlarına Cerrahi Hastanesinden indirimli sağlık hizmeti

İmzalanan protokole göre belediye çalışanları ve birinci derece akrabaları olan anne, baba, eş ve çocukları muayene ve tetkiklerde geçerli indirimlerden faydalanabilecek.

Protokol Mayıs 2021'den itibaren bir yıl geçerli olacak. Söz konusu indirim protokolünün her iki tarafa da hayırlı olmasını dileyen Pamukkale Belediye Başkanı Av. Avni Örki Cerrahi Hastanesi aracılığı ile de pandemi nezdinde gece gündüz çalışan sağlık çalışanlarına da teşekkür etti.

Özel Denizli Cerrahi Hastanesi adına Örki'yi yerinde ziyaret eden Kurumsal İletişim ve Pazarlama Sorumlusu Zeliha Şit, yenilen protokolün her iki taraf için de hayırlı olmasını dilerken, Başkan Örki ve ekibine misafirperverliklerinden dolayı teşekkür etti. Pamukkale Belediyesi ve Özel Denizli Cerrahi Hastanesi söz konusu protokü resmi sosyal medya hesaplarından ve kurumsal websitesi üzerinden duyurdu.