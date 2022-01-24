Belediye ekipleri korona hastası genç kadın seferber oldu

Denizli'nin Çal ilçesinde evinde karantina altında olan Covid-19 hastası kadın, fenalaşınca yakınları 112 acil servisi aradı. Yolun kar ve buzlu olması nedeniyle eve ulaşamayan sağlıkçılar için belediye ekipleri seferber oldu.

Çal'ın Selcen Mahallesi'nde oturan 2 çocuk annesi 43 yaşındaki Hatice Sevil Elvan'a geçtiğimiz günlerde covid-19 teşhisi kondu. Doktorlar ilaçlı tedavisinin evinde yapılmasını kararlaştırdı. Selcen'in besihaneler bölgesindeki evinde karantinada olan elvan bugün sabah saatlerinde fenalaştı. Yakınları 112 Acil Servisi arayarak yardım istedi. Selcen Mahallesi'ne gelen ambulans, 2 kilometre uzunluğundaki yolda aşırı buzlanma ve kar nedeniyle hareket edemedi. Durum Çal Belediyesi'ne bildirildi. Kısa sürede Selcen Mahallesi'ne ulaşan belediye ekipleri bir yandan yolda kürüme çalışması, aynı anda da tuzlama işlemini yaptı. Dakikalar içerisinde yol ulaşıma açıldı, sağlık ekipleri Covid-19 hastasını alarak Çal devlet hastanesi ulaştırdı. 2 çocuk annesi Hatice Sevil Elvan, tedavi altına alınırken, sağlık durumunun iyiye gittiği öğrenildi.

Selcen Mahalle Muhtarı Halit Duran, “Çal Belediyesi ekiplerine çok teşekkür ediyorum. Belediye Başkanımız Fethi Akcan'ın nezdinde tüm çalışanlara minnettarız. Ekipler, Dakikalar içende yolu açarak hastamızın kısa süre içinde hastaneye götürülmesini sağladı” diye konuştu.