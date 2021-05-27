Belediye kendi ürettiği çiçeklerle tasarruf sağlıyor

Bütçeyi doğru ve verimli kullanılması adına çalışmalar gerçekleştiren Merkezefendi Belediyesi, bu anlamda önemli tasarruflar sağlamaya devam ediyor. Başkarcı Mahallesi'nde bulunan Park ve Bahçeler Müdürlüğü Fidanlığındaki serada yaz dönemi için yetiştirilen 220 bin çiçek ve süs bitkisi, Merkezefendi'nin parklarını, kavşaklarını ve refüjlerini süslüyor. Merkezefendi Belediyesi'nin öz kaynaklarla gerçekleştirdiği petunya, kadife çiçeği, aslanağzı, ipek çiçeği, zinya çiçeği ve begonya üretimi sayesinde yüzde 70 oranında tasarruf sağlandığını açıkladı.

“Büyük oranda tasarruf yapıyoruz hem de istihdam alanı oluşturuyoruz”

Kendi kaynaklarıyla çiçek üreterek tasarruf sağladıklarını belirten Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan; “Merkezefendi Belediyesi olarak bütçemizi etkin ve doğru kullanmaya devam ediyoruz. İlçemizin dört bir yanını süsleyen çiçek ve bitkileri Başkarcı Mahallemizde bulunan çiçek üretim sera ve fidanlığımızda öz kaynaklarımız ile yetiştiriyoruz. Bu sayede de hem büyük oranda tasarruf yapıyoruz hem de istihdam alanı oluşturuyoruz. Ürettiğimiz çiçekler ile ilçemizi güzelleştirmeye, süslemeye devam edeceğiz” diye konuştu.