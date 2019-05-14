Belediye personeli Ankara'da yediği yemeği Denizli'de ödetti

Denizli Çivril Belediye Başkanı Niyazi Vural, CHP'li vekillinin ortaya attığı ‘milletvekillerinin Ankara'da yediği yemeğin faturası Çivril Belediyesi'ne kesilip ödettirildi' açıklamalarının gerçeği yansıtmadığını, yemeği milletvekillerinin değil Ankara'ya giden belediye personelinin yediğini ve faturayı da yine personelin kendisinin yazdığını belirtti.

Başkan Vural, Denizli Gazeteciler Cemiyeti'nden düzenlediği basın toplantısında, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Milletvekili Haşim Teoman Sancar'ın gündeme getirdiği yemek faturası iddialarına yanı verdi. Sancar, önceki hafta düzenlediği basın toplantısında AK Parti Denizli Milletvekilleri Cahit Özkan ve Şahin Tin'in, Ankara'da yedikleri 900 ve 215 TL'lik yemeklerin faturasını Çivril Belediyesi'ne kestirdikleri yönünde iddialarda bulunmuş ve söz konusu faturaların fotokopilerini basın mensuplarına dağıtmıştı.

Başkan Vural ise bugün bir basın toplantısı gerçekleştirerek, iddiaların asılsız olduğunu savundu. Başkan Vural, faturaların var olduğunu ancak o yemekleri AK Parti milletvekillerinin değil, Çivril Belediye personelinin yediğini savundu. Başkan Vural, fatura üzerinde oynama yapıldığını ve kesilen fatura nüshasının, dip koçanı arasında fark olduğunu kaydederek, aynı fatura örneklerini karşılaştırdıklarında ise iddia edildiği gibi dip koçanda AK Partili milletvekillerinin isimlerinin yazılı olmadığını fotokopi örnekleri ile gösterdi.

Başkan Vural'dan belediye personelinin fatura üzerinde oynama yapıldığı iddiası!

Başkan Vural, Çivril Belediyesi olarak Denizli milletvekillerinin Ankara'da yemek ikram etmediklerini belirterek açıklamalarını şöyle sürdürdü:

“Faturaların dip koçanının açıklama kısmında her hangi bir yazı yok. Bu faturadaki yemeğin Çivril Belediye personeli tarafından yenildiği aynı zamanda harcama yetkilisi arkadaşında bu faturadaki yazıların kendisi tarafından yazıldığını beyan etti. Biz bu konuda bir inceleme başlattık. Sonuçlarını önümüzdeki günlerde kamuoyu paylaşacağız. Harcama yetkilisi memur arkadaş hangi düşünce ile böyle bir şey yazdı bunun sonuçlarını açıklayacağız. Faturanın aslında belediyemize sunulan nüshasında olduğu gibi milletvekillerimizin ismi yok. Bütün milletvekillerimiz ile görüştük onlarda kendilerine yemek ikramı yapılmadığını söyledi. Önceki dönem ki Belediye Başkanı Gürcan Güven'de bir açıklama yaparak böyle bir yemek düzenlenmediğini ve faturaların sehven düzenlendiğini belirtti. Harcama yetkilisi arkadaşta milletvekillerinin böyle bir yemek yemediklerini belirti. CHP Milletvekili Sancak keşke bize sorsaydı, telefonla ulaşsaydı, önce inceleme ile ortaya çıkarabilecekken, bunları araştırmadan milletvekillerimizin isimlerini görünce böyle bir iddiada bulunmuş.”