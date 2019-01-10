Belediyenin otomobillerini çarpışan otoya çevirdiler

Edinilen bilgilere göre, olay Adalet Mahallesi Adalet Parkı'nda ki trafik ışıklarında meydana geldi. Ahmet Kocaharzen isimli bir servis şoförü tarafından cep telefonu ile çekilen görüntüler Denizli Trafik Yaşam Grubu'nda paylaşıldı. Onlarca insanın tepki gösterdiği görüntüde, Denizli Büyükşehir Belediyesi'nin kapılarında logosunun bulunduğu 2 otomobil trafik ışığında bekliyor. Bu sırada arkada duran otomobil, bir anda hareket ederek öndeki otomobilin tamponuna çarpıp geri çekiliyor. Bir daha hamle yapan arkadaki otomobil yine aynı şekilde öndeki otomobilin tamponuna çarparak bir süre bekliyor ve yine geri doğru çıkıyor. Bu esnada öndeki araç ise çarpmanın etkisi ile hareket ediyor ve fren yaparak duruyor. Ardından trafik ışığının yeşile dönmesi ile araçlar hızlı bir şekilde hareket edere olay yerinden uzaklaşıyor. Görüntüyü çeken Kocaharzen ise olayın nasıl gerçekleştiğini görüntüde anlatıyor. Sosyal paylaşım sitesine yüklenen görüntüde vatandaş ise olaya yaptıkları yorumlar ile büyük tepki gösterdi.

Belediye'den sosyal medya üzerinden açıklama

Denizli Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Erdal Işık ise görüntün yüklendiğini Denizli Trafik Yaşam Grubu üzerinden bir açıklama yaparak şunları söyledi:

“Yaşanan talihsiz olayla ilgili idari soruşturma başlatılmış olup ihmali olan personel hakkında gerekli işlem mutlak sür'atle yapılacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”