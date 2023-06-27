Belevili çocuklar kadim gelenek arafalığı yaşattı

DENİZLİ (İHA) – Denizli Çameli'nde çocukların dini bayramlar öncesinde sokak sokak gezerek ceviz, şeker, lokum ve çikolata topladığı asırlık ‘Arafalık' geleneği, bu Kurban Bayramı arifesinde de renkli görüntüler oluşturdu.

Çameli'nin 300 asırlık Arafalık geleneği, bu yıl sokakları şenlendirdi. Arife gününün başlamasıyla birlikte bayramlık elbiselerini giyen çocuklar, ellerine aldıkları poşet ve çantalarla kapı kapı dolaşarak büyüklerin ellerini öpüp, arafalık topladı.

İlçeye bağlı Belevi Mahallesi'nde Ramazan ve Kurban Bayramı arifesinde, arafalık geleneğini yaşatmak alınan hediyelikler, kapıları çalan çocuklara dağıtıyor. Kalabalık gruplar halinde evleri dolaşan çocuklar, topladıkları arafalıkları gün içerisinde diğer arkadaşları ile birlikte yiyor ya da evlerine götürüp çerez niyetine tüketiyor. Çocuklar kadar yetişkinler de arafalık heyecanı yaşıyor. Kapılarını çalan çocuklara hediyelerini sunan ev sahipleri, ellerini öpen çocuklara dua edip başlarını okşayarak yolcu ediyor.

88 yaşındaki Mesut Geçgel, evinin kapısını çalan onlarca çocuğa şeker dağıtırken, arafalık geleneğinin yaşatılmasından duyduğu sevinci dile getirdi. Arafalık toplayan çocukların neşe ve sevincini görmekten mutluluk duyduğunu belirten Geçgel, "Ben köyde doğdum. O zamanlarda da arafalık toplanıyordu. Yıldır evimin kapısını her bayram öncesi çalan çocuklara arafalık olarak şeker dağıtıyorum. Komşuluk ilişkilerinin yok olmaya yüz tuttuğu, sıla-i rahmin unutulduğu bir dönemde çocukların arafalık bahanesiyle büyüklerini ziyaret etmesi gelecek adına bizleri ümitvar ediyor." dedi.