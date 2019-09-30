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Belgeselin galası 2 bin yıllık tarihi kentte yapıldı

Denizlili yönetmen Jale İncekol’un yönetmenliğini yaptığı ‘Bu İşte Bir Umut Var’ isimli belgesel tamamlandı ve galası 2 bin yıllık Laodikya Antik Kenti’nde gerçekleştirildi.

Denizlili yönetmen Jale İncekol'un yönetmenliğini yaptığı ‘Bu İşte Bir Umut Var' isimli belgesel tamamlandı ve galası 2 bin yıllık Laodikya Antik Kenti'nde gerçekleştirildi.


‘Bu İşte Bir Umut Var' isimli belgeselin galası Laodikya Antik Kentinde, yaklaşık 1000 davetli ile gerçekleştirildi. Kokteyl ile başlayan belgeselin galası havanın kararmasıyla birlikte dev açık hava sineması haline alarak gösterime girdi. Cumhuriyet tarihinde önemli bir eğitim modeli olan köy enstitülerinin anlatıldığı belgesel Buldan ilçesinde çekildi. Düzenlenen gala gösterimi öncesinde yapılan konuşmaların ardından belgesel gösterime girdi.


Gösterim sonunda sahneye çıkan yönetmen Jale İncekol, “Böyle belgeseller çekmeye devam edeceğim. Çok güzel ve büyük bir ekiple çalıştım. İlk kez bir film setinde olan oyuncularım oldu. Hepsi çok bir inanç ve sevgiyle çalıştılar. Sesimi eğitim sisteminin karar verenlerine duyurabilir miyim? İlgilerini çeker mi? Sanmıyorum. Bu filmleri vatansever eğitimciler için yapıyorum. Çocukları yurtdışında yaşasın hayali kuran aileler için yapıyorum. O çocukların bu ülkede kalmaları gerekiyor. Bu ülkenin o çocuklara ihtiyacı var. Biz aslında çok güçlü ve çok kalabalığız. El ele verirsek ve vazgeçmezsek, 1930-1940'lı yıllarda bu insanlar köy enstitüleri başarıya ulaştıysa biz de başarılı olabiliriz diye düşünüyorum” dedi. Bu İşte Bir Umut Var isimli belgesel davetliler tarafından da tam not aldı.

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