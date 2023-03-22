‘Benim Vekilim İlhan Özcan' diyen 100 kişilik ekipten Ankara çıkartması

Aday adaylığı başvurusu için Ankara'da bulunan CHP'li İlhan Özcan'ı partililer ve dostları başkentte yalnız bırakmadı. Denizli'den "Benim milletvekilim İlhan Özcan" diyerek 2 otobüsle yola çıkan 100 kişilik ekip, genel merkeze çıkartma yaptı.

Milletvekili aday adayı İlhan Özcan, gelen dostları ile CHP Genel Merkezi önünde bir araya geldi. Genel Merkez önünde “Benim Milletvekilim İlhan Özcan” sloganlar atan Denizli heyeti, parti kurmaylarıyla görüştü. Daha sonra Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni ziyaret eden heyet, akabinde Anıtkabir'e giderek Türkiye Cumhuriyeti'nin ve CHP'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesi önünde saygı duruşunda bulundu. Saygı duruşunda bulunulmasının ardından CHP Denizli heyeti, Anıtkabir merdivenlerinde hatıra fotoğrafı çektirdi.

El ele kola birlik ve beraberlik içerisinde Cumhuriyet Halk Parti'sini Denizli'de birinci parti yapacaklarını dile getiren İlhan Özcan, “Hakkın, hukukun ve adaletin temsilcisi, Türkiye'nin ölümsüz lideri Mustafa Kemal Atatürk'ün ışığında sevgili Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nu Cumhurbaşkanı yapacağız. Türkiye'yi aydınlık yarınlara kavuşturmak için Cumhuriyet Halk Partisi'ni iktidar yapacağız” şeklinde konuştu.

“İlhan Özcan'ı milletin vekili yapacağız”

100 kişiden oluşan Denizli heyeti ise “Herkesi saygı ve sevgi ile kucaklayan, Denizli'de milletvekili olma kararıyla bir enerji oluşturan ve Denizli'den buraya kadar gelen, bizleri de yanından ayırmayan İlhan Özcan'ı milletin vekili yapacağız” dedi.