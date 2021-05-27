Benlerdeki değişimler cilt kanseri belirtisi olabilir

Dr. Ali Yaşar, cilt kanserlerinin gözle görülebilen kanser türü olduğunu ve cilt kanserinin de diğer kanser türlerinde olduğu gibi erken dönemde teşhis edildiği takdirde tedavisinin mümkün olabileceğinin bilgisini verdi.

Mayıs ayı cilt kanseri farkındalık ayı nedeniyle, Özel Denizli Tekden Hastanesi Cildiye doktoru Uz. Dr. Ali Yaşar, önemli bilgilendirmelerde bulundu. “Cilt kanserleri derimizde bulunan hücrelerin, kontrolsüz bir şekilde çoğalarak, anormal doku oluşuyla karakterize bir durumdur. Cilt kanserine neden olan etmenlerin başında ilk olarak UV ışınları ve solaryum gelmektedir. Açık tenli, uzun süre güneşe maruz kalan çok sayıda beni olan ve güneş yanığı olan kişilerin cilt kanserine yakalanma riski daha yüksektir. Cilt üzerinde oluşan leke ya da yaraların tespit ve takip edilmesi ile cilt kanserinin erken tanı ve tedavisi mümkündür” dedi.

“Genetik aile öyküsü olanlarda risk fazladır.”

Cilt kanserinin sebeplerinden de bahseden Dr. Ali Yaşar, “ Öncelikle bazı genetik hastalıkları olanlarda cilt kanseri görülme sıklığı daha fazladır. Bunun dışında UV ışınlarına ve radyasyona aşırı maruziyet, özellikle son zamanlarda daha da yaygın hale gelen bronzlaşma için uygulanan solaryum cihazları riski arttıran diğer bir nedendir. Arsenik, katran gibi çeşitli kimyasal maddelere maruziyet cilt kanseri riskini arttırmaktadır. Ailede cilt kanseri öyküsünün olması aynı şekilde cilt kanseri riskini arttıran başka bir nedendir. Bunların dışında yüksek rakımlı bölgelerde, dış ortamlarda özellikle güneş altında çalışan kişilerde risk artmaktadır” ifadelerini kullandı.

“Cilt kanseri erken teşhis edildiği takdirde hayatı tehdit etmeyen bir kanser türüdür”

Ailede daha önce kanser öyküsü bulunuyorsa daha dikkatli olunması gerektiğini ifade eden Cildiye doktoru Uz. Dr. Ali Yaşar, “Benlerdeki değişiklikler cilt kanseri riskinde en önemli belirtilerden biridir. Düzenli bir şekilde benlerimizi takip etmemizde fayda var. Vücudumuzda ben sayısında artış ya da mevcut benlerdeki renk ve şekil değişiklikleri, özellikle zaman içinde hızla büyüyen rengi değişen kanama, kaşınma gibi belirtileri olan benler mutlaka dikkate alınmalı ve bir dermatoloji uzmanına gösterilmelidir. Ailemizde eğer cilt kanseri öyküsü varsa bu konuda daha dikkatli olmamız gerekir. İyileşmeyen ve tekrarlayan yara oluşumu, kırmızı ya da kahverengi lekeler, kabuklu ve kanamalı lezyonlar cilt kanseri belirtilerindendir. Cilt kanseri erken teşhis edildiği takdirde hayatı tehdit etmeyen bir kanser türüdür. Dolayısıyla erken teşhis çok önemlidir. Özellikle melanom dediğimiz cilt kanseri türünde erken teşhis çok önemli. Çünkü çok kısa sürede lenf bezleri başta olmak üzere çeşitli organlara yayıldığı için tedavi için geç kalınmaması gerekmektedir” şeklinde bilgi verdi.

"Solaryum gibi uygulamalardan kaçının"

Özellikle benlerin kontrol edilmesi gerektiğini vurgulayan Uz. Dr. Ali Yaşar, “Cilt kanserinden korunmak için alabileceğimiz önlemlerden de bahsetmek gerekirse. Özellikle yaz aylarında korunma amaçlı güneş kremi kullanılmasını öneriyoruz. Gün içerisinde 3-4 saatte bir yenileyerek güneş kremi kullanmak çok önemlidir. Yine yaz aylarında özellikle sahil kesimlerinde güneş yanığı olmaktan kendimizi korumamız gerekir. Çünkü tekrarlayan güneş yanıkları da cilt kanseri gelişimi açısından bir risk faktörüdür. Güneş ışınlarının yoğun olduğu 10.00-16.00 saatleri arasında güneşe çıkmaktan mümkün olduğunca sakınmalıyız. Solaryum gibi uygulamalardan kaçının. En önemlilerinden biri de benlerinizi kontrol edin. Yapısal anlamda bir değişiklik varsa mutlaka doktorunuza danışın” dedi.