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Beşiktaş kafilesi, Denizli'de

Süper Lig’in 6.

Süper Lig'in 6. haftasında Denizlispor'a konuk olacak olan Beşiktaş hava yolu Denizli'ye geldi. Beşiktaş kafilesinde 7 isim yer almadı.


Süper Lig'in 6. haftasında Yukatel Denizlispor, Beşiktaş'ı konuk edecek. Pazartesi günü 20.00'de oynanacak müsabaka için Beşiktaş kafilesi hava yolu ile Denizli'ye geldi. 5. haftayı bay geçen Beşiktaş, milli ara ile birlikte yaklaşık 21 gün sonra ligle buluşacak. Denizlispor ile oynanacak maçın kafilesinde ise 7 Beşiktaşlı oyuncu kadroda yok. Kafilede lisansları çıkarılmayan Lens, Douglas ve Mirin Boyd ile birlikte sakatlıkları bulunan N'Koudou, Hasic ve Atakan Üner yer almadı. Ayrıca milli takımda korona virüs testi pozitif çıkan Mensah da kadroya dahil edilmedi.

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