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Beşiktaş kafilesi Denizli'ye geldi

Beşiktaş, Süper Lig’in 28.

Beşiktaş, Süper Lig'in 28. haftasında Denizlispor ile deplasmanda oynayacağı karşılaşma için hava yolu ile kente geldi. Kadroda Vida, Boateng, Dorukhan ve Douglas'ın yer almadı.


Sabiha Gökçen Havaalanı'ndan özel uçakla kente gelen kafilede Başkan Ahmet Nur Çebi, yöneticilerden Kemal Erdoğan ile Hakan Daltaban da yer aldı. Beşiktaş için korona virüs tedbirleri kapsamında karşılamaya izin verilmezken, Çardak Havalimanı'na inen kafile ardından kara yolu ile kampa gireceği otele doğru hareket etti. Kafilenin çıkış yapacağı havaalanı kapısı önünde polis tarafından bariyerler ile güvenlik önlemi alınarak giriş ve çıkışlara izin verilmedi.


Kafilede sakatlıkları ve tedavi süreçleri devam eden Vida, Dorukhan ve Douglas ile Boateng kente getirilmezken, kadro ise "Ersin, Utku, Roco, Ruiz, Umut, Güven, Boyd, Erdoğan, Atiba, Elneny, Burak, N'Koudou, Necip, Ljajic, Lens, Rıdvan, Kartal, Gökhan, Caner, Diaby” yer aldı.


Öte yandan, kafilenin korona virüs tedbirleri kapsamında maskeli olmaları da dikkatlerden kaçmadı.

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